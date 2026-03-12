Tecno Camon 50 Pro 5G trình làng: Chip Dimensity 7400 Ultimate, pin 6500mAh và chuẩn IP69K Tecno Camon 50 Pro 5G vừa ra mắt ấn tượng với viên pin 6,500 mAh, màn hình 144Hz và chuẩn kháng nước IP69K, hứa hẹn là đối thủ nặng ký trong phân khúc tầm trung.

Tecno vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Camon của mình bằng việc ra mắt Tecno Camon 50 Pro 5G tại thị trường Indonesia. Thiết bị này thu hút sự chú ý khi kế thừa nhiều thông số kỹ thuật cao cấp từ phiên bản Ultra, đặc biệt là viên pin dung lượng lớn và khả năng chống chịu khắc nghiệt đạt chuẩn IP69K.

Màn hình AMOLED 144Hz sắc nét và thiết kế cao cấp

Về khả năng hiển thị, Tecno Camon 50 Pro 5G được trang bị màn hình AMOLED cong có kích thước 6.78 inch. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét cùng tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đặc biệt phù hợp cho người dùng thường xuyên xem video chất lượng cao hoặc chơi game đồ họa nặng.

Diện mạo của máy mang nhiều nét tương đồng với model Camon 50 Ultra mới ra mắt, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, máy cung cấp 4 tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm: Moonshadow Black, Cypress Green, Nebula Titanium và Misty Purple.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Dimensity 7400 Ultimate và pin 6,500 mAh

Cung cấp sức mạnh cho máy là con chip MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, đi kèm với dung lượng RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm tốt và không gian lưu trữ rộng rãi cho người dùng.

Đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng khủng 6,500 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 45W. Với dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng cường độ sử dụng cao trong suốt cả ngày dài mà không lo hết pin giữa chừng.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Tecno Camon 50 Pro 5G

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 6.78 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultimate RAM/ROM Tối đa 12GB / 256GB Camera sau Chính 50MP (OIS) + Tele 50MP (3x) + Siêu rộng 8MP Pin/Sạc 6,500 mAh / 45W Độ bền Chuẩn IP68/IP69K

Hệ thống camera Sony 50MP hỗ trợ chống rung OIS

Khả năng nhiếp ảnh trên Tecno Camon 50 Pro 5G được đánh giá cao nhờ hệ thống 3 camera sau. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYT700C độ phân giải 50MP (kích thước 1/1.56 inch), hỗ trợ chống rung quang học OIS giúp hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đi kèm là ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và một cảm biến siêu rộng 8MP.

Ngoài ra, máy còn sở hữu độ bền ấn tượng khi đạt cả hai chuẩn kháng nước và chống bụi cao cấp nhất hiện nay là IP68 và IP69K. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện tùy biến HiOS 16 của Tecno ngay khi xuất xưởng.

Thông tin giá bán

Tại thị trường Indonesia, Tecno Camon 50 Pro 5G có mức giá niêm yết cụ thể như sau:

Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM: 5,599,000 IDR (tương đương khoảng 8.7 triệu đồng).

Phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM: 6,099,000 IDR (tương đương khoảng 9.48 triệu đồng).

Trong thời gian chờ đợi sản phẩm cập bến thị trường Việt Nam, người dùng cũng có thể tham khảo mẫu Tecno Camon 40 Pro đang có mức giá hấp dẫn với cấu hình ổn định trong cùng phân khúc.