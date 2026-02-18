Tecno Camon 50 và Camon 50 Pro ra mắt: Chip Helio G200 Ultimate và pin 6,150mAh Tecno chính thức giới thiệu dòng Camon 50 với điểm nhấn pin 6,150mAh, màn hình 144Hz mượt mà và hệ thống camera 50MP OIS, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc tầm trung.

Tecno vừa chính thức công bố bộ đôi smartphone mới thuộc dòng Camon là Camon 50 và Camon 50 Pro. Cả hai thiết bị đều sở hữu những nâng cấp đáng chú ý về dung lượng pin, hiệu suất xử lý và khả năng nhiếp ảnh, đồng thời duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại đặc trưng của thương hiệu.

Màn hình AMOLED 144Hz với hai tùy chọn thiết kế

Dòng Camon 50 mang đến cho người dùng hai sự lựa chọn khác biệt về mặt thẩm mỹ và trải nghiệm cầm nắm. Phiên bản Camon 50 Pro được trang bị màn hình AMOLED cong 6.78 inch, tạo hiệu ứng thị giác tràn viền và cảm giác vuốt chạm cao cấp. Trong khi đó, biến thể Camon 50 tiêu chuẩn sử dụng thiết kế màn hình phẳng, hướng đến đối tượng người dùng ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế tình trạng chạm nhầm ở mép màn hình.

Tecno Camon 50 Pro sở hữu màn hình cong tràn cạnh ấn tượng

Cả hai model đều chia sẻ thông số hiển thị ấn tượng với độ phân giải Full-HD+ và tần số quét lên tới 144Hz. Đây là mức tần số quét vượt trội trong phân khúc, giúp các chuyển động hình ảnh và thao tác chơi game trở nên mượt mà. Bên dưới màn hình là cảm biến vân tay quang học, kết hợp cùng camera selfie 32MP dạng đục lỗ.

Tecno Camon 50 có màn hình phẳng

Cấu hình mạnh mẽ với chip MediaTek Helio G200 Ultimate

Về phần cứng, Tecno trang bị cho dòng sản phẩm mới vi xử lý MediaTek Helio G200 Ultimate. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ nội bộ 256GB. Cấu hình này tập trung vào sự ổn định, đáp ứng tốt các nhu cầu đa nhiệm và giải trí thường nhật của người dùng.

Dòng Tecno Camon 50 có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Điểm nhấn đáng giá nhất trên bộ đôi này là viên pin dung lượng lớn 6,150mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W. Với mức dung lượng này, thiết bị có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài ngay cả với cường độ sử dụng cao. Ngoài ra, dòng Camon 50 còn đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn khắt khe nhất hiện nay như IP68, IP69 và IP69K.

Hệ thống camera 50MP tích hợp công nghệ AI

Khả năng nhiếp ảnh trên dòng Camon 50 được đầu tư bài bản với camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony LYT700C (kích thước 1/1.56 inch). Ống kính này có tiêu cự tương đương 23mm và hỗ trợ chống rung quang học OIS, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó là camera siêu rộng 8MP với khẩu độ f/2.2.

Riêng phiên bản Camon 50 Pro được bổ sung thêm camera tele 50MP có tiêu cự 70mm, hỗ trợ zoom quang học 3x, mang lại khả năng chụp chân dung và vật thể ở xa sắc nét hơn. Về phần mềm, máy chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện HiOS 16, tích hợp sẵn bộ công cụ AI thông minh của Tecno.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Tecno Camon 50 Tecno Camon 50 Pro Màn hình 6.78" AMOLED phẳng, 144Hz 6.78" AMOLED cong, 144Hz Vi xử lý Helio G200 Ultimate Helio G200 Ultimate Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (UW) 50MP (OIS) + 50MP (Tele 3x) + 8MP (UW) Pin / Sạc 6,150mAh / 45W 6,150mAh / 45W Độ bền IP68/IP69/IP69K IP68/IP69/IP69K

Tại thị trường quốc tế, Tecno Camon 50 có giá khởi điểm khoảng 37,500 KES (tương đương 7.55 triệu đồng). Phiên bản Camon 50 Pro có mức giá từ 44,000 KES (khoảng 8.86 triệu đồng). Người dùng cũng có thể tham khảo thêm dòng tiền nhiệm Camon 40 đang có mức giá cạnh tranh để đưa ra lựa chọn phù hợp.