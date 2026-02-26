TECNO giới thiệu Modular Phone: Hệ sinh thái smartphone mô-đun mỏng nhất thế giới tại MWC 2026 TECNO Modular Phone sở hữu độ mỏng chỉ 4.9mm cùng hệ sinh thái 10 phụ kiện gắn rời qua kết nối từ tính, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tùy biến phần cứng di động.

Tại sự kiện MWC 2026, TECNO dự kiến sẽ gây chú ý khi trình làng mẫu điện thoại mô-đun (Modular Phone) với thiết kế siêu mỏng. Đây là nỗ lực mới nhất của hãng trong việc hồi sinh ý tưởng điện thoại lắp ghép, vốn từng được nhiều ông lớn công nghệ theo đuổi nhưng chưa thể phổ biến do hạn chế về kích thước và trọng lượng.

Công nghệ kết nối từ tính mô-đun siêu mỏng

Trọng tâm của hệ sinh thái này là “Công nghệ kết nối từ tính mô-đun”. Giải pháp này cho phép người dùng gắn thêm các thành phần phần cứng vào mặt lưng điện thoại một cách nhanh chóng. Điểm ấn tượng nhất nằm ở thông số vật lý: chiếc điện thoại cơ sở chỉ dày 4.9mm. Theo TECNO, ngay cả khi tích hợp thêm các mô-đun chức năng, tổng thể thiết bị vẫn duy trì được kích thước tương đương với các dòng smartphone dạng thanh truyền thống hiện nay trên thị trường.

Concept điện thoại dạng mô-đun siêu mỏng của Tecno

Hệ sinh thái 10 phụ kiện tùy biến linh hoạt

Hệ sinh thái ý tưởng của TECNO bao gồm khoảng 10 loại phụ kiện khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu từ công việc đến giải trí. Các mô-đun nổi bật có thể kể đến:

Mô-đun pin dự phòng: Độ mỏng chỉ 4.5mm nhưng có khả năng tăng gấp đôi thời lượng sử dụng cho thiết bị.

Độ mỏng chỉ 4.5mm nhưng có khả năng tăng gấp đôi thời lượng sử dụng cho thiết bị. Mô-đun camera hành động: Cung cấp các góc quay chuyên dụng cho người dùng sáng tạo nội dung.

Cung cấp các góc quay chuyên dụng cho người dùng sáng tạo nội dung. Mô-đun ống kính tele: Tận dụng màn hình chính của điện thoại làm kính ngắm trực tiếp, hỗ trợ khả năng zoom quang học chất lượng cao.

Triết lý thiết kế của TECNO tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm thực tế: người dùng chỉ cần mang theo những mô-đun cần thiết cho từng tình huống cụ thể thay vì phải sở hữu một thiết bị tích hợp sẵn quá nhiều phần cứng cồng kềnh hiếm khi sử dụng.

Đây là ý tưởng thiết kế smartphone khá thú vị của Tecno

Hai phiên bản thiết kế ATOM và MODA

TECNO giới thiệu hai phong cách thiết kế khác nhau cho dòng sản phẩm ý tưởng này. Phiên bản ATOM đi theo ngôn ngữ tối giản với lớp vỏ nhôm màu bạc và các điểm nhấn màu đỏ tinh tế. Trong khi đó, phiên bản MODA sở hữu phong cách mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ những người yêu thích công nghệ hiện đại. Cả hai phiên bản đều tương thích hoàn toàn với hệ thống mô-đun chung.

Mặc dù khả năng thương mại hóa rộng rãi của dòng Modular Phone này vẫn chưa được xác nhận chính thức, TECNO khẳng định công nghệ kết nối từ tính này hoàn toàn có thể mở rộng và áp dụng lên các dòng thiết bị trong tương lai của hãng. Dự án này cho thấy xu hướng đổi mới smartphone đang chuyển dịch dần sang tính linh hoạt và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.