Tecno hé lộ concept điện thoại có viền màn hình 0mm xóa bỏ giới hạn hiển thị Tecno vừa công bố concept điện thoại sở hữu viền màn hình mỏng 0mm nhờ giải pháp phần cứng đột phá, dự kiến sẽ được trình làng chính thức tại IFA 2026.

Hãng công nghệ Tecno vừa thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi hé lộ mẫu điện thoại ý tưởng Next-Gen Borderless Concept Phone sở hữu viền màn hình mỏng 0mm. Đây được xem là bước tiến vượt bậc trong cuộc đua thu hẹp viền màn hình trên thiết bị di động, hứa hẹn mang đến màn trình diễn công nghệ thực tế tại sự kiện IFA 2026 diễn ra ở Berlin vào tháng 9 tới.

Concept điện thoại Tecno có thiết kế không viền tuyệt đẹp

Giải pháp kiến trúc phần cứng giúp Tecno triệt tiêu viền màn hình

Để đạt được độ dày viền bezel bằng 0mm, Tecno đã tái cấu trúc lại toàn bộ nền tảng phần cứng bên trong thiết bị. Thông cáo báo chí từ nhà sản xuất cho biết họ áp dụng đồng thời ba giải pháp cốt lõi: kỹ thuật xếp chồng linh kiện nội bộ tiên tiến, công nghệ đóng gói màn hình hoàn toàn mới và quy trình tái thiết lập khung máy.

Sự kết hợp này cho phép tối ưu hóa không gian hiển thị ở mức tối đa, biến các đường viền đen xung quanh màn hình hoàn toàn mất đi. Mặc dù chi tiết kỹ thuật về cách xử lý đường dây mạch điện dưới viền màn hình truyền thống chưa được công bố chi tiết, Tecno hứa hẹn sẽ giải đáp đầy đủ thắc mắc của giới chuyên môn tại triển lãm IFA 2026.

Điện thoại cho trải nghiệm không viền tuyệt đẹp

Trải nghiệm hiển thị vô cực và màn so sánh với iPhone 17 Pro

Việc đưa độ dày viền về mức 0mm mang lại trải nghiệm thị giác tràn cạnh thực thụ. Không gian hiển thị không còn bị giới hạn bởi các đường viền vật lý, tạo ra hiệu ứng nổi bật khi người dùng xem phim hoặc chơi game. Đây được coi là mục tiêu thiết kế mà nhiều nhà sản xuất smartphone theo đuổi trong nhiều năm qua.

Để minh họa cho sự đột phá này, Tecno đã phát hành hình ảnh so sánh trực tiếp mẫu concept của mình với chiếc iPhone 17 Pro. Hình ảnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt về độ mỏng viền giữa hai thiết bị. Tuy nhiên, mẫu máy concept của Tecno vẫn duy trì phần đục lỗ notch chứa camera selfie ở mặt trước chứ chưa áp dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

So sánh viền bezel của điện thoại Tecno với iPhone 17 Pro

Triển vọng thương mại hóa và những thách thức kỹ thuật

Bên cạnh việc phô diễn năng lực công nghệ, Tecno gợi mở khả năng đưa thiết kế viền mỏng 0mm lên các dòng sản phẩm thương mại trong tương lai. Nếu được sản xuất hàng loạt, thiết kế này sẽ trở thành điểm tựa giúp hãng cạnh tranh ở phân khúc di động cao cấp.

Tecno sẽ không sớm thương mại hóa thiết kế này

Dù vậy, quá trình chuyển đổi từ sản phẩm thử nghiệm sang thiết bị thương mại vẫn đối mặt với nhiều rào cản về độ bền vật lý, khả năng chống va đập và chi phí sản xuất. Những thông tin chi tiết hơn về công nghệ màn hình không viền này sẽ tiếp tục được cập nhật khi triển lãm IFA 2026 chính thức diễn ra.