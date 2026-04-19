Tecno Pop X 5G lộ diện: Pin khủng 6.500 mAh và thiết kế viền nhôm hàng không chuẩn quân đội Tecno Pop X 5G gây chú ý với pin 6.500 mAh, thiết kế lấy cảm hứng từ Pixel 10 và độ bền MIL-STD-810H. Máy tích hợp công nghệ USRP 3.0 giúp tốc độ mạng tăng 8 lần.

Tecno Pop X 5G là mẫu điện thoại mới nhất vừa được hé lộ những tính năng cốt lõi trước ngày ra mắt chính thức vào 20/04 tại thị trường Ấn Độ. Tiếp nối sự thành công của dòng Spark 50, thiết bị này hướng đến phân khúc người dùng cần một sản phẩm bền bỉ, dung lượng pin lớn nhưng vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ dòng Pixel và vật liệu hàng không

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt ngoại hình của Tecno Pop X 5G là cụm camera được đặt trong khung hình viên thuốc nằm ngang, mang đậm phong cách thiết kế đặc trưng của dòng máy Pixel 10. Để tăng cường sự sang trọng và tính bền bỉ, hãng sản xuất đã trang bị phần viền trang trí máy ảnh bằng hợp kim nhôm series 6 chuẩn hàng không vũ trụ.

Người dùng sẽ có hai tùy chọn màu sắc bao gồm xanh lam và xanh lục. Thân máy không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn được chú trọng về khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt với chứng nhận chuẩn bảo vệ IP64 Pro.

Độ bền chuẩn quân đội và dung lượng pin vượt trội

Khác với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, Tecno Pop X 5G đạt độ bền tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện va đập hoặc thời tiết khác nhau. Đây là một nâng cấp đáng giá cho dòng Pop series vốn tập trung vào tính thực dụng.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lớn lên đến 6.500 mAh. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh công suất 45W, giúp tối ưu thời gian nạp lại năng lượng cho hệ thống. Đáng lưu ý, thiết bị này có thể sẽ không hỗ trợ sạc không dây nhằm tối ưu hóa giá thành sản xuất.

Công nghệ kết nối USRP 3.0 tiên tiến

Bên cạnh yếu tố phần cứng, Tecno còn tích hợp công nghệ kết nối USRP 3.0 trên dòng Pop X 5G. Theo công bố của hãng, công nghệ này giúp cải thiện tốc độ mạng gấp 8 lần so với các tiêu chuẩn thông thường, đảm bảo quá trình truyền phát trực tuyến mượt mà và tốc độ tải xuống dữ liệu nhanh chóng hơn.

Thông số kỹ thuật sơ bộ của Tecno Pop X 5G

Thông số Chi tiết Pin 6.500 mAh Sạc nhanh 45W Bộ nhớ RAM 4GB / 6GB Độ bền IP64 Pro, MIL-STD-810H Kết nối USRP 3.0, 5G Vật liệu Nhôm series 6 hàng không

Mặc dù các thông số về bộ vi xử lý, màn hình và chi tiết cảm biến camera vẫn chưa được công bố, nhưng Tecno Pop X 5G hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc giá rẻ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và các tính năng thực dụng như pin lớn và độ bền cao.