TECNO POP X 5G ra mắt: Pin 6,500 mAh và tính năng liên lạc ngoại tuyến đột phá

Bảo Long20/04/2026 21:03

Mẫu smartphone mới của TECNO gây ấn tượng với khả năng gọi điện không cần sóng viễn thông trong phạm vi 1.5 km, đi kèm viên pin dung lượng lớn và màn hình 120Hz.

TECNO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại POP X 5G tại thị trường Ấn Độ, bổ sung một lựa chọn đáng chú ý cho phân khúc thiết bị hỗ trợ mạng 5G giá rẻ. Điểm nhấn lớn nhất trên sản phẩm này là sự kết hợp giữa viên pin dung lượng cực lớn và công nghệ liên lạc không cần mạng viễn thông lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

TECNO chính thức ra mắt mẫu điện thoại POP X 5G tại thị trường Ấn Độ
TECNO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại TECNO POP X 5G tại thị trường Ấn Độ

Cấu hình và hiệu năng xử lý

Về sức mạnh phần cứng, TECNO POP X 5G được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 xây dựng trên tiến trình 6nm. Con chip này bao gồm hai nhân Cortex-A76 tốc độ 2.5GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 2GHz, tích hợp bộ xử lý đồ họa Mali-G57 MC2. Thiết bị cung cấp hai tùy chọn RAM LPDDR4x là 4GB hoặc 6GB, đi kèm bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2, có khả năng mở rộng tối đa 2TB qua thẻ nhớ microSD.

Thông sốChi tiết
Vi xử lýMediaTek Dimensity 6400 (6nm)
Bộ nhớ RAM4GB / 6GB LPDDR4x
Lưu trữ128GB UFS 2.2 (hỗ trợ microSD 2TB)
Màn hình6.78 inch HD+, 120Hz
Pin/Sạc6,500 mAh / 45W
Hệ điều hànhHiOS 16 (Android 16)

Màn hình mượt mà và hệ thống camera tinh giản

Mặt trước của máy là màn hình kích thước 6.78 inch với độ phân giải HD+. Dù ở phân khúc giá rẻ, TECNO vẫn trang bị tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 560 nits, đủ đáp ứng khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Hệ thống nhiếp ảnh được thiết kế tối giản với camera chính 13 megapixel tích hợp đèn flash LED ở mặt lưng. Phía trước là camera selfie 8 megapixel với khẩu độ f/2.0 phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Hệ thống camera trên TECNO POP X 5G với cảm biến chính 13MP và camera selfie 8MP
TECNO POP X 5G sở hữu một camera chính 13 megapixel và một ống kính 8 megapixel ở mặt trước

Dung lượng pin 6,500 mAh và độ bền bỉ

TECNO POP X 5G sở hữu viên pin khổng lồ 6,500 mAh, cho phép duy trì hoạt động trong thời gian dài. Để tối ưu thời gian nạp năng lượng, hãng đã tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 45W. Dù mang viên pin lớn, máy vẫn duy trì độ mỏng 8.18 mm và trọng lượng khoảng 210 gram.

Viên pin dung lượng lớn 6,500 mAh kết hợp sạc nhanh 45W trên TECNO POP X 5G
Máy có viên pin dung lượng lớn đạt mức 6,500 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 45W

Độ bền của thiết bị cũng được chú trọng với khung nhôm series 6 bao quanh cụm camera. Thân máy đã vượt qua các bài kiểm tra thả rơi nghiêm ngặt và đạt chứng nhận kháng nước, bụi bẩn chuẩn IP64, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

TECNO POP X 5G đạt chứng nhận kháng bụi và nước chuẩn IP64
TECNO POP X 5G vượt qua các bài kiểm tra và đạt chứng nhận kháng nước, bụi bẩn chuẩn IP64

Công nghệ liên lạc FreeLink ngoại tuyến

Điểm độc đáo nhất trên sản phẩm là công nghệ FreeLink do TECNO tự phát triển. Tính năng này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và chia sẻ dữ liệu với các thiết bị lân cận trong phạm vi lên tới 1.5 km mà không cần kết nối mạng viễn thông hay Wi-Fi. Đây là giải pháp hữu ích cho những người thường xuyên di chuyển tại vùng sâu vùng xa hoặc khu vực có sóng yếu.

Ngoài ra, máy hỗ trợ đầy đủ các dải băng tần 5G, ăng-ten 4x4 MIMO, Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5.3. Các tiện ích khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp nút nguồn và cổng tai nghe 3.5 mm truyền thống.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Sản phẩm sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Ấn Độ từ ngày 24 tháng 4 với hai phiên bản mức giá như sau:

  • Phiên bản 4GB RAM / 128GB ROM: 15,999 rupee (tương đương khoảng 4.5 triệu đồng).
  • Phiên bản 6GB RAM / 128GB ROM: 17,999 rupee (tương đương khoảng 5 triệu đồng).
              TECNO POP X 5G ra mắt: Pin 6,500 mAh và tính năng liên lạc ngoại tuyến đột phá
