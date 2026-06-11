Tecno Pova 8 ra mắt: Pin khủng 8000 mAh và màn hình Alive Matrix độc đáo Tecno Pova 8 chính thức ra mắt với viên pin 8,000 mAh bền bỉ và màn hình ma trận Alive Matrix độc đáo, tối ưu cho nhu cầu chơi game và giải trí cường độ cao.

Tecno vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại tầm trung Pova 8, phiên bản kế nhiệm của dòng Pova 7. Sản phẩm gây chú ý khi tập trung vào dung lượng pin cực lớn và những thay đổi táo bạo về ngôn ngữ thiết kế ở mặt lưng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 6.76 inch IPS LCD, 144Hz, 1080p+ Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 (6nm) RAM/ROM 8GB LPDDR5X / 256GB UFS 2.2 Pin/Sạc 8,000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 10W Camera chính 50MP Sony Lytia 600, zoom quang 2x Độ bền Chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64

Thiết kế Alive Matrix tạo sự khác biệt

Trên thế hệ Pova 7, Tecno từng sử dụng hệ thống đèn LED Delta dạng tam giác. Đến thế hệ Pova 8, hãng đã thay thế bằng màn hình Alive Matrix. Đây là một bảng điều khiển ma trận điểm nhỏ được đặt tinh tế tại vị trí giả lập ống kính thứ ba trong cụm camera sau.

Tecno Pova 8 ra mắt với thiết kế trẻ trung

Mặc dù thiết bị thực tế chỉ sở hữu một camera chính, việc bố trí màn hình ma trận này giúp mặt lưng máy trở nên nổi bật và mang tính nhận diện cao hơn trong phân khúc điện thoại phổ thông.

Viên pin 8,000 mAh cho chu kỳ sử dụng 6 năm

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Tecno Pova 8 là viên pin dung lượng 8,000 mAh, tăng đáng kể so với mức 6,000 mAh của tiền nhiệm. Theo công bố dựa trên thử nghiệm của TÜV SÜD, thiết bị có thể duy trì hoạt động trong 2 ngày chỉ với một lần sạc.

Điện thoại gây ấn tượng với viên pin khủng

Đáng chú ý, viên pin này được thiết kế để duy trì ít nhất 80% dung lượng sau hơn 2,000 chu kỳ sạc, tương đương với khoảng 6 năm sử dụng liên tục. Máy hỗ trợ công suất sạc nhanh 45W, cho phép nạp 50% pin trong khoảng 35 phút. Tuy nhiên, tính năng sạc không dây 30W từng xuất hiện trên đời trước đã bị loại bỏ trên phiên bản này.

Hiệu năng và hệ thống tản nhiệt tối ưu

Tecno Pova 8 trang bị vi xử lý Dimensity 7100. Dù là dòng chip mới nhưng vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 6nm, thay vì tiến trình 4nm như Dimensity 7300 trên Pova 7. Để bù đắp, hãng tích hợp hệ thống tản nhiệt bằng tấm than chì có diện tích lên đến 15,000mm².

Di động mới ra mắt của Tecno dùng chip Dimensity 7100

Sản phẩm đi kèm RAM LPDDR5X 8GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 256GB. Tecno khẳng định cấu hình này đủ sức duy trì mức khung hình ổn định 90fps cho các tựa game phổ biến như Honor of Kings hay Mobile Legends: Bang Bang.

Khả năng nhiếp ảnh và độ bền

Camera chính của máy sử dụng cảm biến Sony Lytia 600 độ phân giải 50MP, kích thước 1/1.95 inch, hỗ trợ lấy nét tự động và zoom quang học 2x. Mặt trước là camera selfie 13MP đáp ứng nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh cơ bản.

Tecno Pova 8 hỗ trợ kháng nước, chống bụi xịn sò

Về khả năng hiển thị, Pova 8 sở hữu màn hình IPS LCD 6.76 inch, tần số quét cao 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Đặc biệt, máy tích hợp công nghệ nhận diện cảm ứng 2.0, cho phép thao tác chính xác ngay cả khi ngón tay bị ướt hoặc dính dầu. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, vận hành trên giao diện HiOS 16 dựa trên nền tảng Android 16.

Tecno Pova 8 cung cấp 4 tùy chọn màu sắc: Trắng Arc, Đen Graphite, Cam Helios và Xanh Echo. Hiện tại, mức giá bán chính thức cho từng thị trường vẫn chưa được nhà sản xuất công bố.