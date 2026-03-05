Tecno Slim 2 gây ấn tượng tại MWC 2026: Thân máy 5.49mm đi kèm pin dung lượng 6150 mAh Tại MWC 2026, Tecno giới thiệu mẫu smartphone Slim 2 với độ mỏng kỷ lục 5.49mm. Thiết bị gây chú ý khi tích hợp viên pin 6150 mAh cùng mặt lưng gốm và màn hình dot-matrix độc đáo.

Tecno Slim 2 vừa chính thức lộ diện tại sự kiện MWC 2026, phá vỡ các giới hạn về thiết kế smartphone siêu mỏng. Đây là phiên bản kế nhiệm của smartphone concept Spark Slim từng gây chú ý với độ mỏng 5.75mm vào năm ngoái. Với phiên bản mới này, Tecno đã tối ưu hóa kỹ thuật để đưa độ mỏng thân máy xuống chỉ còn 5.49mm.

TECNO Slim 2 xuất hiện tại MWC 2026

Đột phá về vật liệu và chất lượng hoàn thiện

Điểm khác biệt lớn nhất của Tecno Slim 2 so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở chất lượng hoàn thiện. Thay vì các vật liệu phổ biến, nguyên mẫu trưng bày tại MWC 2026 sử dụng chất liệu gốm (ceramic) cho toàn bộ thân máy. Việc sử dụng gốm không chỉ mang lại vẻ ngoài cao cấp mà còn gia tăng độ bền và sự chắc chắn cho một thiết bị có độ mỏng cực đại.

Mặc dù thân máy siêu mỏng, các chi tiết vật lý trên thiết bị vẫn được chăm chút kỹ lưỡng. Các phím bấm ở cạnh bên giữ được độ nảy tốt, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị ảnh hưởng bởi thiết kế mảnh mai. Đáng chú ý, hãng vẫn duy trì cổng kết nối USB-C tiêu chuẩn trên khung máy chỉ 5.49mm này.

Smartphone này có thân máy mỏng ấn tượng

Cấu hình phần cứng và công nghệ hiển thị

Bên cạnh thiết kế, Tecno Slim 2 còn gây kinh ngạc khi tích hợp viên pin dung lượng lên tới 6150 mAh. Đây là một bước tiến lớn về mật độ năng lượng, cho phép duy trì thời lượng sử dụng dài trong một không gian linh kiện hạn hẹp. Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 hỗ trợ kết nối 5G, hướng đến phân khúc smartphone tầm trung mạnh mẽ.

Mặt trước của thiết bị là màn hình AMOLED với viền mỏng đối xứng, tạo hiệu ứng thị giác tràn viền. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 144Hz và đạt độ sáng tối đa lên tới 4,500 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Hệ thống camera và màn hình phụ độc đáo

Cụm camera phía sau được thiết kế theo dạng visor, nhô cao hơn so với mặt lưng để chứa cảm biến chính 50MP. Điểm nhấn đặc biệt ở mặt sau là một màn hình dot-matrix kết hợp cùng dải đèn LED phía dưới. Hệ thống này cho phép hiển thị các biểu tượng cảm xúc và hiệu ứng ánh sáng tùy biến, tạo nên phong cách cá nhân hóa khác biệt cho người dùng.

Điện thoại có màn hình dot-matrix ở mặt sau

Hiện tại, Tecno vẫn chưa công bố giá bán cũng như lộ trình thương mại hóa chính thức cho Slim 2. Tuy nhiên, với việc trưng bày nguyên mẫu hoàn thiện tại MWC 2026, giới công nghệ kỳ vọng thiết bị sẽ sớm được tung ra thị trường trong năm nay, hứa hẹn tạo nên một xu hướng mới trong việc kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng và dung lượng pin lớn.