Tecno Spark 50 4G ra mắt: Pin 7000 mAh vượt trội và thiết kế siêu bền bỉ Tecno Spark 50 4G gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7,000 mAh, màn hình 120Hz mượt mà cùng khả năng chống va đập từ độ cao 1.8m trong phân khúc giá rẻ.

Tiếp nối sự thành công của phiên bản 5G, Tecno vừa chính thức giới thiệu Spark 50 4G trên thị trường quốc tế. Đây là mẫu điện thoại thông minh hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin dài, độ bền vật lý cao và trải nghiệm màn hình mượt mà trong một mức giá dễ tiếp cận.

Thiết kế bền bỉ và khả năng chống chịu ấn tượng

Điểm khác biệt lớn nhất của Tecno Spark 50 4G so với các đối thủ trong cùng phân khúc là thiết kế ưu tiên sự bền bỉ. Máy đạt chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64, giúp bảo vệ linh kiện bên trong trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, Tecno công bố thiết bị có khả năng chịu đựng va đập khi rơi từ độ cao lên đến 1.8m, một con số ấn tượng đối với các dòng smartphone phổ thông hiện nay.

Tecno Spark 50 4G ra mắt với thiết kế bền bỉ

Về ngoại hình, Spark 50 4G sở hữu các tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm: Xanh Halo, Xám Titan, Đen Mực, Tím Aurora và Hồng Bloom, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng trẻ.

Màn hình 120Hz và cấu hình phần cứng

Tecno Spark 50 4G được trang bị màn hình LCD kích thước lớn 6.78 inch. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1,600 x 720 pixel), nhưng máy lại được ưu ái tích hợp tần số quét 120Hz. Điều này giúp các thao tác vuốt chạm, chuyển cảnh và trải nghiệm xem video trở nên mượt mà hơn đáng kể so với chuẩn 60Hz hay 90Hz thông thường.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý MediaTek Helio G81 Bộ nhớ RAM 4GB / 6GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Hệ điều hành Android 16 Kích thước 167.8 x 79.22 x 8.18 mm

Sức mạnh của máy đến từ con chip MediaTek Helio G81, một bộ vi xử lý ổn định cho các tác vụ hàng ngày. Đáng chú ý, nguồn tin ghi nhận máy chạy trên hệ điều hành Android 16, hứa hẹn thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Hệ thống camera và công nghệ kết nối FreeLink

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu camera chính độ phân giải 50MP ở mặt sau, hỗ trợ các thuật toán xử lý ảnh hiện đại để mang lại độ chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng. Mặt trước là cảm biến 8MP phục vụ nhu cầu selfie và gọi video.

Điện thoại có pin lớn và camera chụp ảnh sắc nét

Bên cạnh đó, Tecno tích hợp công nghệ FreeLink 2.0. Đây là tính năng đặc biệt cho phép các điện thoại tương thích kết nối trực tiếp với nhau trong phạm vi lên đến 1.5km mà không cần sóng di động hay Wi-Fi, cực kỳ hữu ích trong các chuyến dã ngoại hoặc khu vực sóng yếu. Máy cũng giữ lại bộ phát hồng ngoại để điều khiển các thiết bị gia dụng.

Pin 7,000 mAh - Điểm nhấn lớn nhất

Dung lượng pin chính là yếu tố giúp Tecno Spark 50 4G chiếm ưu thế. Với viên pin 7,000 mAh, thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong 2 ngày liên tục chỉ với một lần sạc. Đi kèm với đó là công nghệ sạc có dây công suất 18W.

Tecno Spark 50 4G có thể đáp ứng tốt 2 ngày dài sử dụng của người dùng

Mặc dù mức giá chính thức chưa được công bố, giới chuyên môn dự đoán Tecno Spark 50 4G sẽ có giá khoảng dưới 4 triệu đồng, dựa trên mức giá của phiên bản 5G (4.72 triệu đồng). Nếu mức giá này là chính xác, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone giá rẻ nhờ sự kết hợp giữa độ bền và thời lượng pin vượt trội.