TECNO SPARK Go 3 ra mắt tại Việt Nam: Màn hình 120Hz, pin bền 4 năm và chuẩn IP64 TECNO SPARK Go 3 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với điểm nhấn là màn hình 120Hz, viên pin bền bỉ suốt 4 năm và chuẩn kháng nước IP64. Thiết bị sở hữu cấu hình ổn định cùng loạt tính năng AI hiện đại trong phân khúc giá phổ thông.

TECNO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại SPARK Go 3 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được định vị ở phân khúc giá rẻ nhưng sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét cao 120Hz và chuẩn kháng nước bụi IP64, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí và làm việc cơ bản hàng ngày.

Thiết kế hiện đại và độ bền ấn tượng trong phân khúc

Về ngoại hình, SPARK Go 3 gây ấn tượng với thiết kế nguyên khối mạnh mẽ, thân máy mỏng chỉ 8.1mm và các cạnh viền bo tròn mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Mặt lưng được xử lý nhám mờ giúp hạn chế bám dấu vân tay và mồ hôi. Thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc cá tính: Đen Thiên Không, Xám Titan và Xanh Ngân Hà.

Đáng chú ý, độ bền của máy được chú trọng với khả năng chịu va đập từ độ cao 1.2m. Bên cạnh đó, chuẩn IP64 giúp bảo vệ thiết bị trước các tác động của bụi bẩn và tia nước bắn từ nhiều hướng, tăng cường sự an tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng thực tế.

Thiết bị hỗ trợ chuẩn kháng nước và bụi IP64 giúp tăng độ bền

Màn hình 120Hz mượt mà và hiệu năng ổn định

TECNO trang bị cho SPARK Go 3 màn hình kích thước lớn 6.75 inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz. Đây là thông số vượt trội trong tầm giá, giúp các thao tác vuốt chạm, xem video và lướt mạng xã hội trở nên mượt mà và phản hồi tức thì. Độ sáng màn hình cũng được tối ưu hóa để hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Sức mạnh bên trong của máy đến từ bộ vi xử lý Unisoc T7250 được sản xuất trên tiến trình 4nm với tám nhân xử lý. Đi kèm là dung lượng RAM 4GB (có khả năng mở rộng thêm 4GB RAM ảo) và bộ nhớ trong 128GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định cho các tác vụ học tập và giải trí.

Viên pin 5,000mAh đảm bảo thời gian sử dụng suốt ngày dài

Thời lượng pin bền bỉ lên đến 4 năm

Máy sở hữu viên pin dung lượng 5,000mAh, cho phép phát video liên tục trong khoảng 11 tiếng. Theo công bố từ phòng thí nghiệm của TECNO, tuổi thọ pin của SPARK Go 3 có thể duy trì ở mức 80% sau 4 năm sử dụng. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện HiOS mới nhất, cam kết duy trì hiệu suất mượt mà, hạn chế tình trạng giật lag theo thời gian.

Hệ thống camera AI và các tính năng thông minh

Hệ thống quang học của SPARK Go 3 bao gồm camera chính 13MP và camera selfie 8MP. Các thuật toán TECNO AI được tích hợp sâu giúp tối ưu hóa việc chụp ảnh qua các chế độ như Chân dung AIGC, Super Night và AutoSnap. Đặc biệt, tính năng Flashsnap kết hợp giữa thuật toán Best Moment và tốc độ màn trập cao giúp bắt trọn những khoảnh khắc chuyển động nhanh một cách sắc nét.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp trợ lý ảo Ella AI hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, dịch thuật trực tiếp 167 ngôn ngữ và tóm tắt văn bản. Một công nghệ đáng chú ý khác là Free Link 2.0, cho phép hai thiết bị TECNO liên lạc, gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi hai chiều trong phạm vi 1 - 1.5 km mà không cần sóng điện thoại hay mạng dữ liệu di động.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Thông số Chi tiết Màn hình 6.75 inch, 120Hz Vi xử lý Unisoc T7250 (4nm) RAM/ROM 4GB+64GB hoặc 4GB+128GB Pin 5,000mAh, bền bỉ 4 năm Hệ điều hành Android 15 Kháng nước bụi IP64

Tại Việt Nam, TECNO SPARK Go 3 chính thức mở bán từ ngày 28/4 với mức giá cụ thể như sau:

Phiên bản 4GB RAM + 64GB ROM: 3.69 triệu đồng.

Phiên bản 4GB RAM + 128GB ROM: 3.99 triệu đồng.