Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store trên iOS giữa bối cảnh nhà sáng lập bị Nga truy nã Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store, khiến người dùng iOS không thể tải mới. Động thái này xuất hiện ngay sau khi nhà sáng lập Pavel Durov bị Nga truy nã.

Telegram đã bất ngờ biến mất khỏi kho ứng dụng App Store, khiến người dùng iPhone và các thiết bị iOS không thể tìm kiếm hoặc tải mới ứng dụng nhắn tin này. Động thái xảy ra trong bối cảnh nhà sáng lập Pavel Durov vừa bị phía Nga đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng ra sao?

Khi nhập từ khóa "Telegram" trên công cụ tìm kiếm của App Store, hệ thống không trả về bất kỳ kết quả liên quan nào. Tình trạng này khiến những người dùng mới hoặc vừa xóa ứng dụng không thể tải lại Telegram trên hệ điều hành iOS.

Tuy nhiên, đối với những thiết bị iPhone đã cài đặt sẵn, Telegram vẫn hoạt động bình thường, các tính năng nhắn tin và truyền tải dữ liệu không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, nền tảng Google Play (CH Play) dành cho hệ điều hành Android vẫn cung cấp ứng dụng này để người dùng tải xuống như lệ thường.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông báo chính thức giải thích nguyên nhân đằng sau sự biến mất của Telegram, cũng như chưa xác nhận đây là giải pháp kỹ thuật tạm thời hay hình thức gỡ bỏ dài hạn.

Cáo buộc nghiêm trọng từ phía Cơ quan An ninh Nga

Sự việc Telegram không còn trên App Store diễn ra ngay sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo truy nã Pavel Durov - nhà sáng lập nền tảng này vào ngày 29/7. Phía Nga cho rằng Telegram đang bị các cơ quan đặc nhiệm đối phương lợi dụng để tiếp cận và tuyển mộ công dân Nga thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo điều tra của FSB, các đối tượng đã lập nên các kênh hẹn hò giả mạo trên Telegram để tiếp cận nạn nhân. Sau khi thiết lập lòng tin bằng những yêu cầu tặng quà nhỏ, một nhóm khác sẽ xuất hiện, giả danh lực lượng chức năng để đe dọa và gây sức ép, buộc nạn nhân hợp tác hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp như phóng hỏa hay vận chuyển tiền.

Cơ quan an ninh Nga cáo buộc Pavel Durov phớt lờ các báo cáo vi phạm, không đóng cửa các kênh bị phản ánh và đưa nhà sáng lập hiện sống tại Dubai này vào danh sách truy nã quốc tế.

Lên tiếng từ nhà sáng lập Pavel Durov

Phản hồi trước các quyết định từ phía Nga vào ngày 30/7, Pavel Durov khẳng định lệnh truy nã là hành động trả đũa từ chính phủ Nga do ông không tuân thủ các yêu cầu về kiểm duyệt nội dung và giám sát người dùng diện rộng trên Telegram.

Ông Durov chia sẻ rằng bản thân bị xếp vào nhóm đối tượng "khủng bố" chỉ vì bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng. Đồng thời, nhà sáng lập Telegram cũng mỉa mai các quy định cấm ông phổ biến thông tin trên Internet từ phía cơ quan chức năng.