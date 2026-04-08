Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store trên toàn cầu trong nhiều giờ rồi xuất hiện trở lại Sáng 4/8, Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store ở 175 quốc gia. Dù đã xuất hiện trở lại sau khoảng hai giờ, nguyên nhân vẫn chưa được Apple hay Telegram tiết lộ.

Sáng 4/8 (theo giờ Hà Nội), ứng dụng nhắn tin Telegram bất ngờ không còn khả dụng trên kho ứng dụng App Store của Apple tại nhiều quốc gia, khiến người dùng không thể tải mới. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai giờ sau, ứng dụng đã khôi phục sự hiện diện trên nền tảng này mà chưa có giải thích chính thức nào từ Apple hay Telegram.

Diễn biến sự cố gián đoạn trên phạm vi toàn cầu

Vào thời điểm xảy ra sự cố, người dùng tìm kiếm tên Telegram trên App Store chỉ nhận được kết quả là các phần mềm liên quan. Trong khi đó, việc truy cập bằng đường dẫn trực tiếp cũ cũng chỉ hiển thị thông báo không tìm thấy trang.

Theo tổ chức giám sát độc lập Apple Censorship, Telegram đã không còn khả dụng tại toàn bộ 175 cửa hàng App Store được theo dõi. Điều này xác nhận đây là một sự cố mang tính toàn cầu chứ không phải động thái hạn chế riêng lẻ theo khu vực. Đáng chú ý, trước đó không lâu, tên miền rút gọn t.me của hệ sinh thái này cũng ghi nhận tình trạng bị đình chỉ trên toàn thế giới.

Telegram bị gỡ khỏi chợ ứng dụng Apple trên toàn cầu.

Trong thời gian bị gỡ khỏi kho ứng dụng, những thiết bị đã cài đặt Telegram từ trước vẫn có thể duy trì hoạt động nhắn tin bình thường. Dù vậy, người dùng phải đối mặt với rủi ro không thể cập nhật các bản sửa lỗi mới hoặc không thể cài đặt lại nếu lỡ xóa ứng dụng khỏi thiết bị. Trái lại, các phiên bản Telegram trên nền web, hệ điều hành Android cũng như máy tính vẫn hoạt động ổn định và cho phép tải về không gặp trở ngại.

Ảnh hưởng thị trường và tiền lệ trong quá khứ

Sự việc bất ngờ trên đã tác động nhẹ đến tâm lý thị trường, khiến một số tài sản số liên quan đến hệ sinh thái Telegram ghi nhận mức giảm giá ngắn hạn. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân sự cố có thể đến từ phía Apple hoặc từ chính nhà phát triển ứng dụng.

Đây không phải lần đầu tiên nền tảng nhắn tin này bị gỡ khỏi hệ sinh thái của Apple. Lần gần nhất vào tháng 2/2018, Apple từng gỡ Telegram và Telegram X khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung bất hợp pháp lan truyền trên các kênh công cộng. Ở thời điểm đó, Apple đã thông báo cho cơ quan chức năng và yêu cầu Telegram tăng cường kiểm duyệt cũng như cấm vĩnh viễn các tài khoản vi phạm. Nền tảng này sau đó đã được khôi phục trở lại App Store sau khoảng 24 giờ khắc phục.

Tình trạng khôi phục hiện tại

Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Telegram bắt đầu xuất hiện trở lại trên App Store. Dữ liệu cập nhật từ Apple Censorship cho thấy ứng dụng đã có thể tải về bình thường tại 171 quốc gia. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đó, bốn thị trường gồm Mỹ, Trung Quốc, Israel và Guyana vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của ứng dụng này.

Hiện tại, cả Apple và nhà sáng lập Telegram Pavel Durov đều chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn hay thông báo chính thức nào để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.