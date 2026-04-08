Telegram bất ngờ biến mất khỏi kho ứng dụng App Store toàn cầu rồi xuất hiện trở lại Sáng 4/8, ứng dụng Telegram đột ngột biến mất khỏi App Store ở 175 quốc gia. Sự cố được khắc phục sau khoảng hai giờ dù hai bên chưa ra thông báo chính thức.

Sáng 4/8 (theo giờ Hà Nội), người dùng trên toàn thế giới bất ngờ không thể tìm kiếm hoặc tải mới ứng dụng Telegram từ kho ứng dụng App Store của Apple. Sự cố gián đoạn diễn ra trên phạm vi toàn cầu trong khoảng hai giờ trước khi nền tảng này dần được khôi phục trở lại.

Diễn biến sự cố biến mất trên diện rộng của Telegram

Khi tìm kiếm từ khóa Telegram trên App Store, kết quả hiển thị chỉ trả về các phần mềm liên quan. Trong khi đó, việc truy cập bằng đường dẫn trực tiếp cũ cũng nhận được thông báo không tìm thấy trang. Dịch vụ giám sát độc lập Apple Censorship xác nhận ứng dụng Telegram đã không còn khả dụng tại toàn bộ 175 cửa hàng App Store được theo dõi trên toàn cầu.

Telegram bị gỡ khỏi chợ ứng dụng Apple trên toàn cầu.

Đáng chú ý, trước thời điểm Telegram biến mất khỏi kho ứng dụng không lâu, tên miền rút gọn t.me của nền tảng này cũng ghi nhận tình trạng bị đình chỉ trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh hưởng thực tế đến người dùng và các hệ điều hành khác

Đối với những thiết bị đã cài đặt Telegram từ trước, dịch vụ nhắn tin vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc ứng dụng bị gỡ bỏ khiến người dùng gặp nguy cơ không thể nhận các bản cập nhật nâng cấp hoặc sửa lỗi hệ thống trong tương lai. Đặc biệt, nếu gỡ ứng dụng khỏi iPhone, người dùng sẽ hoàn toàn không thể cài đặt lại trong thời gian xảy ra sự cố.

Trái ngược với sự cố trên iOS, phiên bản Telegram dành cho các hệ điều hành Android, máy tính cá nhân cũng như nền tảng Web vẫn hoạt động và cho phép tải về bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hoạt động truyền nhận tin nhắn trên hệ thống vẫn diễn ra thông suốt, chỉ ghi nhận một số tài sản số liên quan đến hệ sinh thái Telegram giảm nhẹ về giá trị.

Tiền lệ trong quá khứ và tình trạng khôi phục hiện tại

Đây không phải lần đầu tiên Telegram gặp tình huống bị gỡ khỏi App Store. Vào tháng 2/2018, Apple từng gỡ bỏ Telegram và phiên bản Telegram X sau khi phát hiện nội dung bất hợp pháp lan truyền trên các kênh công cộng. Ở thời điểm đó, Apple đã yêu cầu nhà phát triển tăng cường biện pháp kiểm duyệt và cấm các tài khoản vi phạm. Ứng dụng sau đó được đưa trở lại App Store sau khoảng 24 giờ khắc phục.

Đến khoảng 9h30 sáng 4/8, Telegram đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên App Store. Dữ liệu từ Apple Censorship cho thấy người dùng tại 171 quốc gia đã có thể tải lại ứng dụng. Tuy nhiên, tại bốn thị trường bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Israel và Guyana, ứng dụng vẫn chưa khả dụng ở thời điểm đó. Hiện tại, cả Apple và nhà sáng lập Telegram Pavel Durov đều chưa đưa ra thông báo chính thức nào về nguyên nhân vụ việc.