Telstar 1-3 PEC Zwolle: PEC Zwolle giành chiến thắng
PEC Zwolle thường gây khó cho Telstar trong các lần chạm trán, khi thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03h00 ngày 22/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, trong bối cảnh đội chủ nhà đang đứng thấp hơn 3 bậc trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Telstar tiếp đón PEC Zwolle.
- 12'Telstar ép sân
Cầm bóng: Telstar 70% - 30% PEC Zwolle, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 16'BÀN THẮNG! Telstar (1-0)
Phút 16': Simon Graves Jensen (PEC Zwolle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 22'BÀN THẮNG! PEC Zwolle (1-1)
Phút 22': Dylan Mbayo (PEC Zwolle) lập công (kiến tạo: Simon Graves Jensen). Tỷ số: 1 - 1.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Telstar 53% - 47% PEC Zwolle, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Ibrahim Cissoko (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 31'BÀN THẮNG! PEC Zwolle (1-2)
Phút 31': Dylan Mbayo (PEC Zwolle) lập công (kiến tạo: Sydney van Hooijdonk). Tỷ số: 1 - 2.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Telstar 54% - 46% PEC Zwolle, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 54% - 46% PEC Zwolle, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 2.
- 54'BÀN THẮNG! PEC Zwolle (1-3)
Phút 54': Ibrahim Cissoko (PEC Zwolle) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 57'Thay người
Phút 57' (Telstar): Gerald Alders vào sân thay Gabi Caschili.
- 57'Thay người
Phút 57' (Telstar): Nökkvi Þeyr Þórisson vào sân thay Emirhan Demircan.
- 57'Thay người
Phút 57' (Telstar): Jeff Hardeveld vào sân thay Marvin Peersman.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 57% - 43% PEC Zwolle, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (PEC Zwolle): Tijs Velthuis vào sân thay Ibrahim Cissoko.
- 73'Thay người
Phút 73' (PEC Zwolle): Olivier Aertssen vào sân thay Dylan Mbayo.
- 73'Telstar ép sân
Cầm bóng: Telstar 58% - 42% PEC Zwolle, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 7 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 2.
- 81'Thay người
Phút 81' (PEC Zwolle): Thijs Oosting vào sân thay Jan Burger.
- 81'Thay người
Phút 81' (PEC Zwolle): Gabriel Reiziger vào sân thay Younes Namli.
- 82'Thay người
Phút 82' (Telstar): Rui Mendes vào sân thay Isaiah Ahmed.
- 85'Telstar ép sân
Cầm bóng: Telstar 62% - 38% PEC Zwolle, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 10 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 4.
- KTKết thúc: Telstar 1-3 PEC Zwolle
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 04:53 22/11/2026
PEC Zwolle thường gây khó cho Telstar trong các lần chạm trán. Cả 4 lần đối đầu gần nhất đều thuộc về đội khách, còn Telstar chưa có trận thắng hay hòa nào. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 22/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, nơi đội chủ nhà cần tìm cách phá vỡ thế bất lợi này.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về PEC Zwolle
Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, PEC Zwolle thắng cả 4. Telstar không giành được trận thắng hay trận hòa nào. Đây là chuỗi kết quả khiến đội khách có lợi thế tâm lý khi bước vào cuộc tái ngộ này.
Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một mảnh ghép. Lịch sử không tự quyết định kết quả, nên cần nhìn thêm phong độ hiện tại của hai đội.
Phong độ: Telstar chưa tìm lại sự ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa có trận hòa gần nhất, trước đó là một chiến thắng. Tuy vậy, 3 trận thua ở phần cũ hơn của chuỗi cho thấy sự bấp bênh đang bao trùm lối chơi của họ.
Trong khi đó, PEC Zwolle thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách có trận hòa gần nhất, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy PEC Zwolle ổn định hơn và ít khi phải nhận thất bại.
Vị trí trên bảng xếp hạng
PEC Zwolle đang đứng thứ 13 với 12 điểm. Telstar xếp thứ 16 với 10 điểm, kém đối thủ 2 điểm và 3 bậc. Khoảng cách này không lớn, nên một kết quả tích cực ở trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm giữa và cuối bảng.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Telstar, thách thức lớn nhất là nâng cao sự ổn định và chấm dứt chuỗi thế bất lợi trước đối thủ quen thuộc. Chơi trên sân nhà là cơ hội để họ lấy lại niềm tin sau những trận thua gần đây.
PEC Zwolle bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn nhờ thành tích đối đầu áp đảo và phong độ cân bằng hơn. Nếu giữ được sự chắc chắn như những tuần qua, đội khách hoàn toàn có thể tiếp tục gây khó cho chủ nhà.
Nhận định
Xét trên thành tích đối đầu và phong độ gần đây, PEC Zwolle đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội chỉ là 2 điểm, và Telstar có lợi thế sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc cân bằng giữa niềm tin của đội khách và nỗ lực lật ngược thế cờ của đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)