Telstar 3-4 Feyenoord: Feyenoord giành chiến thắng
Telstar cần chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, gồm 3 trận hòa và 2 trận thua. Họ tiếp Feyenoord, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Telstar tiếp đón Feyenoord.
- 1'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-1)
Phút 1': Gaoussou Kyassou Diarra (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Telstar 34% - 66% Feyenoord, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 21'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-2)
Phút 21': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 24'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Telstar 38% - 62% Feyenoord, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 4 - 3.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Gerald Alders (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 30'BÀN THẮNG! Telstar (1-2)
Phút 30': Tyrone Owusu (Telstar) lập công (kiến tạo: Noach Shenkman). Tỷ số: 1 - 2.
- 32'BÀN THẮNG! Feyenoord (1-3)
Phút 32': Sem Steijn (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 1 - 3.
- 36'Feyenoord ép sân
Cầm bóng: Telstar 42% - 58% Feyenoord, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 4 - 4.
- 37'BÀN THẮNG! Telstar (2-3)
Phút 37': Patrick Brouwer (Telstar) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Charles Vanhoutte (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 47% - 53% Feyenoord, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 5 - 4.
- 57'BÀN THẮNG! Feyenoord (2-4)
Phút 57': Sem Steijn (Feyenoord) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 4.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 45% - 55% Feyenoord, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 6 - 10), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 5 - 4.
- 65'Thay người
Phút 65' (Feyenoord): Oussama Targhalline vào sân thay Charles Vanhoutte.
- 65'Thay người
Phút 65' (Feyenoord): Javi López vào sân thay Thijs Kraaijeveld.
- 65'Thay người
Phút 65' (Telstar): Jelani Seedorf vào sân thay Nökkvi Þeyr Þórisson.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Gjivai Zechiel (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- 69'BÀN THẮNG! Telstar (3-4)
Phút 69': Noach Shenkman (Telstar) lập công (kiến tạo: Sem valk). Tỷ số: 3 - 4.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Nacho Ferri (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 55% - 45% Feyenoord, dứt điểm 18 - 16 (trúng đích 8 - 10), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 5 - 5.
- 77'Thay người
Phút 77' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Ar'jany Martha.
- 77'Thay người
Phút 77' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Sem Steijn.
- 77'Thay người
Phút 77' (Feyenoord): Luciano Valente vào sân thay Gaoussou Kyassou Diarra.
- 84'Thay người
Phút 84' (Telstar): Jeff Hardeveld vào sân thay Noach Shenkman.
- 84'Thay người
Phút 84' (Telstar): Harrie Kuster vào sân thay Gerald Alders.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Telstar 53% - 47% Feyenoord, dứt điểm 19 - 17 (trúng đích 8 - 10), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 5 - 5.
- 90+7'Thẻ vàng
Phút 90+7': Javi López (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Telstar 3-4 Feyenoord
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.
Cập nhật lúc 02:59 18/10/2026
Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Feyenoord lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Đối thủ của họ lại đang ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
Telstar chưa thắng trong 5 trận gần nhất
Chuỗi kết quả gần đây của Telstar thiếu điểm nhấn. Họ hòa 3 trận và thua 2 trận, không có trận thắng nào trong giai đoạn này. Kết quả đan xen giữa hòa và thua cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giữ được một điểm, nhưng chưa tìm ra cách kết thúc trận đấu bằng chiến thắng.
Hiện Telstar đứng hạng 15 với 6 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước đối thủ mạnh sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, đồng thời giúp đội chủ nhà thoát khỏi chuỗi trận kéo dài.
Feyenoord mang phong độ cao đến Sportpark Schoonenberg
Trái ngược với chủ nhà, Feyenoord đang có phong độ rất tốt. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Điều đáng chú ý là họ đã thắng liên tiếp 4 trận mới nhất, sau thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận này.
Thành tích đó giúp Feyenoord đứng đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và vị thế ở thời điểm hiện tại.
Hai lần chạm trán gần nhất đều nghiêng về Feyenoord
Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Telstar chưa thắng hay hòa trận nào, còn Feyenoord thắng cả hai. Con số này cho thấy Feyenoord đang nắm lợi thế tâm lý trước cuộc gặp tới.
Tuy nhiên, đây chỉ là hai lần gặp nhau gần đây. Yếu tố sân nhà và nhu cầu tìm lại chiến thắng có thể tạo thêm động lực cho Telstar.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Telstar, thách thức lớn nhất là giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ đang thắng liên tiếp. Chủ nhà đã chứng tỏ khả năng cầm hòa trong 3 trong 5 trận gần nhất, nên việc duy trì sự tập trung trong suốt trận sẽ rất quan trọng. Đồng thời, họ cần chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn.
Về phía Feyenoord, nhiệm vụ là duy trì mạch phong độ để bảo vệ vị trí đầu bảng. Nếu giữ được sự ổn định như 4 trận thắng gần nhất, đội khách có nhiều cơ sở để tiếp tục gây sức ép lên chủ nhà.
Nhận định
Nhìn chung, Feyenoord được đánh giá cao hơn nhờ phong độ vượt trội, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần thắng trong các lần gặp gần nhất. Dù vậy, Telstar có lý do để kỳ vọng vào lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng. Trận đấu tại Sportpark Schoonenberg vì thế là phép thử đáng chú ý cho tinh thần của đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)