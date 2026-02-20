Tennis và cầu lông dẫn đầu danh sách các môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ Nghiên cứu kéo dài 25 năm tại Copenhagen chỉ ra rằng việc chơi tennis có thể giúp tăng tuổi thọ trung bình thêm gần 10 năm, vượt xa bóng đá và chạy bộ.

Trong nỗ lực tìm kiếm chìa khóa cho sự trường thọ, một nghiên cứu khoa học quy mô lớn kéo dài 25 năm thực hiện tại Copenhagen (Đan Mạch) đã mang đến những kết quả đầy kinh ngạc. Không phải chạy bộ hay bơi lội, chính các môn thể thao dùng vợt, đặc biệt là tennis và cầu lông, mới là những "liều thuốc" hiệu quả nhất để kéo dài tuổi xuân và bảo vệ hệ tim mạch.

Bảng xếp hạng 6 môn thể thao giúp gia tăng tuổi thọ

Nghiên cứu tập trung vào các biến số về bệnh tim mạch và lối sống, từ đó đưa ra số liệu cụ thể về số năm tuổi thọ tăng thêm trung bình khi một cá nhân duy trì tập luyện các bộ môn khác nhau. Dưới đây là thống kê chi tiết:

Hạng Môn thể thao Tuổi thọ tăng thêm (năm) 1 Tennis 9,7 2 Cầu lông 6,2 3 Bóng đá 4,7 4 Đạp xe 3,7 5 Bơi lội 3,4 6 Chạy bộ 3,2

Vì sao Tennis trở thành "ông vua" của sự trường thọ?

Vị trí dẫn đầu của tennis với con số 9,7 năm tăng thêm không phải là ngẫu nhiên. Theo tiến sĩ Patricia Kolovich, chuyên gia xương khớp tại Trung tâm Y tế Henry Ford (Michigan), tennis là bộ môn vận động toàn diện nhất.

Về mặt vật lý, tennis yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, tác động trực tiếp lên hầu hết các nhóm cơ lớn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa bài tập cardio (tim mạch) cường độ cao và khả năng phản xạ linh hoạt. Đáng chú ý, tennis là môn thể thao có tính bền vững cao về mặt thời gian. Một người có thể bắt đầu làm quen từ khi còn nhỏ và duy trì việc thi đấu phong trào cho đến tận tuổi 75 mà vẫn nhận được những lợi ích sức khỏe to lớn.

Việc duy trì nhịp độ vận động ngắt quãng (interval training) đặc trưng của tennis giúp tăng cường sức bền tim mạch, ổn định đường huyết và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hay các bệnh lý về động mạch.

Cầu lông và giá trị của các môn thể thao tương tác

Xếp ngay sau tennis là cầu lông với khả năng tăng 6,2 năm tuổi thọ. Đặc điểm chung của hai môn dẫn đầu là tính tương tác xã hội và yêu cầu khắt khe về sự phối hợp tay - mắt. Cầu lông giúp người chơi duy trì sự nhanh nhẹn, dẻo dai và đặc biệt là ít gây ra các chấn thương nặng so với các môn đối kháng va chạm trực tiếp.

Bên cạnh đó, các môn thể thao đồng đội và cá nhân khác cũng đóng góp đáng kể vào việc cải thiện thể trạng:

Bóng đá (4,7 năm): Đòi hỏi sức bền bỉ và khả năng xoay xở tốc độ cao, giúp hệ hô hấp hoạt động tối đa công suất.

Đòi hỏi sức bền bỉ và khả năng xoay xở tốc độ cao, giúp hệ hô hấp hoạt động tối đa công suất. Đạp xe (3,7 năm): Lựa chọn tối ưu cho những người muốn bảo vệ khớp gối nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân và tuần hoàn máu.

Lựa chọn tối ưu cho những người muốn bảo vệ khớp gối nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân và tuần hoàn máu. Bơi lội (3,4 năm): Bài tập toàn thân lý tưởng giúp giảm áp lực lên cột sống, tăng cường dung tích phổi và giải tỏa căng thẳng thần kinh.

Bài tập toàn thân lý tưởng giúp giảm áp lực lên cột sống, tăng cường dung tích phổi và giải tỏa căng thẳng thần kinh. Chạy bộ (3,2 năm): Hình thức đơn giản nhất giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol, đồng thời giải phóng endorphin giúp cải thiện tâm trạng.

Kết luận từ các chuyên gia

Dữ liệu từ nghiên cứu 25 năm khẳng định rằng, hoạt động thể chất không chỉ là việc đốt cháy calo mà còn là quá trình tái tạo năng lượng và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Việc lựa chọn một môn thể thao phù hợp với độ tuổi và duy trì nó một cách đều đặn chính là chiến lược đầu tư có lợi nhất cho sức khỏe tinh thần và thể chất, giúp con người không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh hơn.