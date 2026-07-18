Tennis Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0: Khẳng định bản lĩnh tại Davis Cup 2026 Vượt qua áp lực từ chủ nhà Malaysia, Vũ Hà Minh Đức và Nguyễn Đại Khánh đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để mang về chiến thắng đầu tay cho tuyển quần vợt Việt Nam tại Davis Cup nhóm III.

Đội tuyển tennis Việt Nam đã chính thức thắp lại hy vọng trụ hạng tại Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương sau chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Malaysia. Trong loạt trận diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 15-18/7, những điều chỉnh chiến thuật táo bạo của ban huấn luyện đã mang lại quả ngọt ngoài mong đợi.

Cú đặt cược chiến thuật của Đội trưởng Trương Quốc Bảo

Bước vào lượt trận quyết định ở bảng B, Đội trưởng Trương Quốc Bảo đã đưa ra một quyết định nhân sự gây bất ngờ. Nguyễn Đại Khánh được lựa chọn đánh đơn thay cho Phạm La Hoàng Anh - tay vợt vốn không có được trạng thái thể lực tốt nhất sau hai trận đấu căng thẳng trước đó. Trong khi đó, niềm hy vọng số một Vũ Hà Minh Đức vẫn được tin tưởng giữ trọng trách ở trận đơn thứ hai.

Phía bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng có những toan tính riêng khi cất hai ngôi sao chủ lực là Koay Hao Sheng và Darrshan Kumar. Thay vào đó, đội chủ nhà đặt niềm tin vào Naufal Siddiq và Imran Abdul Hazli. Sự thay đổi từ cả hai phía đã biến cuộc đối đầu trở thành màn đấu trí về chiều sâu đội hình và khả năng thích nghi với áp lực.

Nguyễn Đại Khánh: Bản lĩnh trong nghịch cảnh

Trận đơn mở màn chứng kiến sự khởi đầu đầy khó khăn của Nguyễn Đại Khánh. Đại diện Việt Nam để thua 3-6 trong set 1 trước một Naufal Siddiq chơi đầy hưng phấn dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, thay vì rơi vào trạng thái tâm lý, Đại Khánh đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục trong set 2.

Những cú thuận tay (forehand) với độ xoáy cực lớn của Đại Khánh đã hoàn toàn bẻ gãy lối chơi của Siddiq. Tay vợt Việt Nam thắng trắng 6-0 trong set đấu thứ hai, tạo tiền đề tâm lý vững chắc. Bước sang set quyết định, Siddiq gặp vấn đề về sức khỏe và liên tục phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Tận dụng cơ hội, Đại Khánh kết thúc set đấu với tỷ số 6-2, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Vũ Hà Minh Đức lên tiếng để giúp Việt Nam có chiến thắng đầu tay ở Davis Cup năm nay. Ảnh: VTF

Vũ Hà Minh Đức ấn định chiến thắng

Kịch bản ở trận đơn thứ hai mang nhiều nét tương đồng. Vũ Hà Minh Đức đối đầu với Imran Abdul Hazli và phải nhận thất bại sát nút trong loạt tie-break ở set đầu tiên. Tuy nhiên, đẳng cấp của tay vợt số một Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc khi trận đấu bước vào giai đoạn bào mòn thể lực.

Càng thi đấu, Minh Đức càng thể hiện sự vượt trội về trình độ điều phối bóng. Trong set 3, Hazli gần như kiệt sức và không thể theo kịp những pha điều bóng sâu về hai góc sân của Minh Đức. Chiến thắng chung cuộc 2-1 (6-7; 6-1; 6-2) nghiêng về Minh Đức đã giúp tuyển Việt Nam ấn định thắng lợi tổng thể 2-0 trước Malaysia mà không cần quan tâm đến kết quả trận đánh đôi.

Thống kê trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia

Trận đấu Tay vợt (Việt Nam) Tay vợt (Malaysia) Tỷ số chung cuộc Đơn nam 1 Nguyễn Đại Khánh Naufal Siddiq 2-1 (3-6, 6-0, 6-2) Đơn nam 2 Vũ Hà Minh Đức Imran Abdul Hazli 2-1 (6-7, 6-1, 6-2)

Thử thách tại vòng play-off trụ hạng

Dù đã có chiến thắng quan trọng, hành trình của tuyển tennis Việt Nam tại Davis Cup 2026 vẫn còn nhiều chông gai. Đội tuyển sẽ phải bước vào trận play-off trụ hạng với đội xếp thứ 4 tại bảng A (có thể là Singapore, Philippines hoặc Uzbekistan).

Đây là trận đấu mang tính chất sống còn, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp Minh Đức và các đồng đội duy trì vị trí tại nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương cho mùa giải năm sau. Với phong độ đang lên và tinh thần hưng phấn sau trận thắng chủ nhà, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một kết quả có lợi cho quần vợt nước nhà.