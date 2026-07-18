Tennis Việt Nam thua trắng Iran tại Davis Cup 2026: Đối diện nguy cơ xuống hạng Sau thất bại 0-2 trước Iran tại Kuala Lumpur, đội tuyển tennis Việt Nam buộc phải thắng Malaysia ở lượt cuối để trụ lại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Đội tuyển tennis Việt Nam đang đứng trước kịch bản tồi tệ nhất tại Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương. Thất bại thứ hai liên tiếp trước đối thủ Iran không chỉ phơi bày khoảng cách về trình độ mà còn đẩy thầy trò huấn luyện viên đội tuyển vào thế chân tường trong cuộc đua trụ hạng.

Sự chênh lệch đẳng cấp và bài toán thể lực

Sau trận thua sát nút 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở ngày ra quân, Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Iran với áp lực buộc phải thắng ít nhất một trận đơn để duy trì hy vọng. Tuy nhiên, kịch bản cũ đã lặp lại khi các tay vợt Việt Nam hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh và sự ổn định của đối thủ.

Phạm La Hoàng Anh là người lĩnh ấn tiên phong trong trận đơn đầu tiên. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trong trận đấu với Saud Alhogbani trước đó dường như đã bào mòn đáng kể sức mạnh của tay vợt trẻ này. Đối đầu với Sina Moghimi (hạng 1.698 thế giới), Hoàng Anh không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận gác vợt nhanh chóng với tỷ số cách biệt 0-6, 1-6.

Tính đến hiện tại, tennis Việt Nam mới chỉ có một trận thắng ở Davis Cup 2026 nhờ công của cặp đôi Nguyễn Minh Phát (ảnh) và Nguyễn Đại Khánh.

Vũ Hà Minh Đức bế tắc trước đối thủ top 1.000

Mọi hy vọng đổ dồn vào tay vợt số 1 Việt Nam - Vũ Hà Minh Đức trong trận đơn thứ hai. Thử thách dành cho anh là Ali Yazdani, tay vợt đang sở hữu thứ hạng trong top 1.000 thế giới. Sự chênh lệch về thứ hạng ATP đã được cụ thể hóa ngay trên sân đấu.

Minh Đức khởi đầu đầy nỗ lực nhưng nhanh chóng bị ngợp trước lối chơi mạnh mẽ và khả năng điều bóng hiểm hóc của Yazdani. Những cố gắng của tay vợt Việt Nam chỉ giúp anh giành được 2 game thắng trong mỗi set đấu. Thất bại chung cuộc 2-6, 2-6 của Minh Đức chính thức khép lại cơ hội giành chiến thắng của Việt Nam trước khi trận đánh đôi diễn ra.

Trận "chung kết ngược" với chủ nhà Malaysia

Với hai trận thua đơn liên tiếp, trận đôi giữa cặp Nguyễn Minh Phát/Nguyễn Đại Khánh và Samyar Elyasi/Yunes Talavar chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và tính toán hiệu số phụ. Tuyển tennis Việt Nam hiện đang xếp ở nhóm cuối bảng và đối diện với nguy cơ phải xuống chơi ở nhóm IV vào mùa giải tới.

Cánh cửa trụ hạng vẫn chưa hoàn toàn đóng sập, nhưng nó đòi hỏi một chiến thắng bắt buộc trước đội chủ nhà Malaysia trong lượt trận cuối cùng. Malaysia cũng đang ở tình thế khó khăn sau khi để thua Iran 1-2 và gặp bất lợi trước Ả Rập Xê Út. Đây sẽ là trận đấu sinh tử quyết định tấm vé ở lại nhóm III của tennis Việt Nam.

Nhìn vào diễn biến từ đầu giải, điểm sáng duy nhất của đội tuyển là sự ăn ý của cặp đôi trẻ Minh Phát và Đại Khánh. Tuy nhiên, trong thể thức thi đấu của Davis Cup nhóm III, nếu không thể giải quyết được các trận đơn, nỗ lực ở trận đôi thường trở nên quá muộn màng. Ban huấn luyện cần có những điều chỉnh tâm lý và chiến thuật kịp thời cho các tay vợt trước khi bước vào trận đấu quyết định với Malaysia.