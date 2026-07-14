Tesla Cybercab chuẩn bị vận hành tại Gigafactory Texas: Bước tiến mới của xe tự lái không vô lăng Tesla bắt đầu cho nhân viên trải nghiệm Cybercab tại Gigafactory Texas với hơn 100 xe sẵn sàng, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ tự lái không vô lăng và bàn đạp.

Tesla đang tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa tầm nhìn về mạng lưới taxi tự hành khi bắt đầu triển khai dịch vụ đưa đón nhân viên bằng mẫu xe Cybercab tại Gigafactory Texas. Theo các báo cáo mới nhất, hơn 100 chiếc xe điện hai chỗ ngồi, hoàn toàn không trang bị vô lăng và bàn đạp, đã sẵn sàng để hoạt động trong khuôn viên nhà máy.

Hình ảnh từ video quảng bá Cybercab của Tesla cho thấy góc nhìn ngang của phương tiện.

Thiết kế đột phá: Loại bỏ hoàn toàn hệ thống điều khiển truyền thống

Cybercab đại diện cho một bước đi táo bạo của Tesla trong lĩnh vực xe tự hành. Khác với đội xe Model Y Robotaxi đang hoạt động tại Austin, vốn vẫn giữ lại các hệ thống điều khiển thủ công, Cybercab được thiết kế hoàn toàn không có vô lăng hay bàn đạp phanh và ga. Điều này đồng nghĩa với việc xe không có phương án dự phòng cho con người trong trường hợp hệ thống tự động gặp sự cố.

Đáng chú ý, Eric, trưởng nhóm kỹ thuật Cybercab và Robotaxi của Tesla, tiết lộ rằng ông đã thực hiện và ghi nhận 50 chuyến đi trong những ngày qua. Sự hào hứng của đội ngũ kỹ thuật cho thấy sự tin tưởng nhất định vào khả năng vận hành thực tế của mẫu xe này, dù hiện tại phạm vi hoạt động có thể chỉ giới hạn trong các tuyến đường nội bộ hoặc bãi đậu xe tại Gigafactory Texas.

Thách thức về phần mềm và sự an toàn tuyệt đối

Mặc dù phần cứng đã sẵn sàng với số lượng lớn, Tesla thừa nhận rằng rào cản cuối cùng đối với việc triển khai thương mại rộng rãi không nằm ở thiết bị hay quy định pháp lý, mà là tối ưu hóa phần mềm. Hệ thống tự lái cần đạt đến mức độ tin cậy tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho hành khách và người đi bộ mà không cần bất kỳ sự giám sát nào từ con người.

Việc triển khai cho nhân viên tại Gigafactory Texas được xem là một giai đoạn thử nghiệm quan trọng. Thông qua các chuyến đi thực tế này, Tesla có thể thu thập dữ liệu quý giá để tinh chỉnh thuật toán trước khi đưa dịch vụ ra các cung đường công cộng. Hiện tại, hãng vẫn đang nỗ lực để hệ thống Full Self-Driving (FSD) có thể vận hành an toàn mà không cần người lái trên các tuyến đường công cộng phức tạp.

Triển vọng pháp lý và lộ trình thương mại

Các cơ quan quản lý đang dần cởi mở hơn với ý tưởng về phương tiện tự hành hoàn toàn. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã bắt đầu xem xét việc loại bỏ các quy định bắt buộc về vô lăng và bàn đạp phanh đối với các phương tiện được thiết kế để không bao giờ cần người điều khiển thủ công.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là khi nào hệ thống lái tự động của Tesla đủ sẵn sàng để chạy không giám sát trên đường phố. Sự khác biệt giữa một vòng lặp trình diễn trong bãi đậu xe và việc điều hướng trong giao thông đô thị thực tế vẫn là một khoảng cách lớn mà Tesla cần khỏa lấp bằng các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Chỉ khi phần mềm đạt được độ chín muồi, Cybercab mới có thể thực sự trở thành sản phẩm gọi xe công nghệ mà Tesla đã thúc đẩy bấy lâu nay.