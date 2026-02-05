Tesla Cybercab: Mẫu taxi tự lái lộ diện cổng sạc thủ công gây bất ngờ Dù được quảng bá là phương tiện tự hành hoàn toàn, nguyên mẫu Tesla Cybercab vừa xuất hiện với cổng sạc vật lý tại Mỹ, đòi hỏi nhân viên phải cắm súng sạc thủ công thay vì sử dụng công nghệ cảm ứng.

Tesla đang ráo riết thử nghiệm mẫu taxi tự lái hoàn toàn Cybercab tại nhiều địa điểm ở Mỹ để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ các buổi thử nghiệm đã làm dấy lên nhiều thảo luận về khả năng tự động hóa 100% của dòng xe này.

Sự xuất hiện bất ngờ của cổng sạc truyền thống

Theo dữ liệu từ chuyên trang ô tô Teslarati, một đoạn video ghi lại quá trình vận hành của nguyên mẫu Cybercab cho thấy xe vẫn được trang bị cổng sạc vật lý ở phía sau. Trong video, một nhân viên kỹ thuật đã trực tiếp thực hiện thao tác mở đuôi xe và cắm súng sạc siêu tốc (Supercharger) vào cổng sạc của phương tiện.

Chi tiết này gây ngạc nhiên cho cộng đồng công nghệ, bởi Tesla từng khẳng định Cybercab sẽ loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của con người bằng cách tích hợp công nghệ sạc cảm ứng không dây. Việc vẫn phải sạc thủ công tạo nên một sự tương phản lớn so với định vị "tự động hóa hoàn toàn" mà hãng đặt ra cho sản phẩm này.

Cận cảnh nguyên mẫu Cybercab lộ diện cổng sạc vật lý trong quá trình thử nghiệm.

Rào cản kỹ thuật của sạc không dây

Việc Tesla giữ lại cổng sạc vật lý có thể xuất phát từ những thách thức thực tế trong việc triển khai sạc cảm ứng. Công nghệ sạc không dây hiện nay vẫn đối mặt với các vấn đề lớn như hiệu suất chưa tối ưu và tình trạng hao phí năng lượng đáng kể dưới dạng nhiệt. Với kế hoạch đưa Cybercab vào sản xuất ngay trong tháng 4 năm nay, việc hoàn thiện một hệ thống sạc không dây đạt chuẩn trong thời gian ngắn là một thách thức không hề nhỏ.

Giải pháp linh hoạt cho đội xe dịch vụ

Dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng việc duy trì song song cả hai phương thức sạc là một nước đi chiến thuật hợp lý của Tesla. Khi vận hành như một taxi công nghệ, Cybercab có thể sử dụng sạc không dây để bổ sung năng lượng nhanh trong các khoảng dừng ngắn giữa các chuyến đi.

Ngược lại, khi xe quay về trung tâm điều hành để thực hiện các công việc chuyên sâu như vệ sinh nội thất hoặc bảo dưỡng định kỳ – vốn thường kéo dài trên 45 phút – thì việc sử dụng trạm sạc siêu tốc có dây sẽ mang lại hiệu quả vượt trội. Sạc có dây không chỉ cung cấp tốc độ nhanh hơn mà còn đảm bảo hiệu suất năng lượng cao hơn, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho đội xe điện trong tương lai.