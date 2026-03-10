Tesla Model 3 cũ: Pin LFP chứng minh độ bền vượt trội sau 160.000 km Dữ liệu thực tế cho thấy các phiên bản Tesla Model 3 sử dụng pin LFP giữ được tới 93% dung lượng sau 160.000 km, bền bỉ hơn đáng kể so với dòng pin NCA truyền thống.

Tesla Model 3 đã qua sử dụng hiện được đánh giá là một trong những lựa chọn xe điện hấp dẫn nhất thị trường nhờ phạm vi hoạt động tốt, tốc độ sạc nhanh và hệ thống phần mềm tiên tiến. Với mức giá có thể xuống dưới 20.000 USD (khoảng 515.000.000 VNĐ), rào cản lớn nhất đối với người mua hiện nay chính là lo ngại về sự xuống cấp của pin sau nhiều năm vận hành.

Hiệu suất pin thực tế sau 160.000 km

Dữ liệu thực tế cho thấy nỗi lo về việc hỏng pin trên Tesla Model 3 có phần bị phóng đại. Theo Davide Giacobbe, đồng sáng lập và CEO của Voltest (startup chuyên kiểm tra pin xe điện), khoảng 70% số xe được đơn vị này kiểm tra vẫn duy trì được ít nhất 80% dung lượng pin sau thời gian dài sử dụng. Đặc biệt, những chiếc xe đã vận hành hơn 100.000 dặm (khoảng 160.934 km) vẫn giữ được phần lớn hiệu suất ban đầu.

Ưu thế vượt trội của công nghệ pin LFP

Dữ liệu từ Voltest chỉ ra rằng nếu ưu tiên độ bền bỉ dài hạn, người mua nên cân nhắc các phiên bản Model 3 trang bị pin lithium-sắt photphat (LFP). Loại pin này sở hữu nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật như chi phí sản xuất thấp, khả năng chịu nhiệt tốt và tuổi thọ chu kỳ dài. Đáng chú ý, người dùng có thể sạc pin LFP lên 100% thường xuyên mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ như các loại pin lithium-ion truyền thống.

Ngược lại, các dòng pin chứa niken (NCA) – vốn phổ biến tại thị trường Mỹ nhờ mật độ năng lượng cao giúp xe đi xa hơn và sạc nhanh hơn – lại có xu hướng xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

So sánh mức độ xuống cấp: Pin LFP và Pin NCA

Để minh chứng, Voltest đã phân tích dữ liệu từ 20 chiếc Tesla Model 3 đã vượt mốc 160.934 km. Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt về tình trạng sức khỏe của pin:

Loại pin Đời xe Dung lượng còn lại sau 160.934 km NCA (Niken-Coban-Nhôm) 2019–2022 71% – 83% LFP (Lithium-Sắt Photphat) 2022 87% – 93%

Những trường hợp vận hành bền bỉ đáng kinh ngạc

Phân tích sâu hơn vào nhóm sử dụng pin LFP, một số kết quả thực tế gây bất ngờ cho giới chuyên gia. Cụ thể, một chiếc Model 3 vẫn duy trì được 92% dung lượng pin sau khi đã chạy gần 140.000 dặm (tương đương 225.308 km). Một trường hợp khác đạt mức 90% dung lượng sau quãng đường gần 165.000 dặm (khoảng 265.542 km).

Điều đáng lưu ý là mặc dù các xe trang bị pin LFP trong mẫu khảo sát thường có số km vận hành cao hơn đáng kể so với các xe dùng pin NCA, nhưng tình trạng sức khỏe tổng thể của hệ thống lưu trữ năng lượng vẫn được bảo toàn tốt hơn. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy công nghệ LFP là giải pháp tối ưu cho những khách hàng tìm kiếm sự an tâm khi mua xe điện cũ.