Tesla Roadster: Siêu xe điện 'nghìn mã lực' tiếp tục lỡ hẹn sau 9 năm công bố Dự án Tesla Roadster thế hệ mới tiếp tục bị dời lịch trình diễn công nghệ đến ít nhất là tháng 8/2026. Sau gần một thập kỷ với nhiều lời hứa từ Elon Musk, mẫu xe trang bị hệ thống đẩy SpaceX vẫn khiến giới mộ điệu và những khách hàng đặt cọc hàng tỷ đồng phải mòn mỏi chờ đợi.

Tesla Roadster thế hệ mới đang trở thành một trong những dự án xe hơi gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử ngành công nghiệp ô tô điện. Theo báo cáo mới nhất từ The Information, mẫu siêu xe này đã một lần nữa lỡ hẹn với buổi trình diễn công khai, dự kiến ban đầu vào tháng 8 hoặc muộn hơn. Đây là cột mốc đáng thất vọng trong hành trình kéo dài gần chín năm kể từ khi nguyên mẫu đầu tiên ra mắt thế giới.

Chuỗi lời hứa liên tiếp bị phá vỡ của Elon Musk

Lịch sử của Roadster là một câu chuyện dài về những cam kết không thành hiện thực. Khi ra mắt nguyên mẫu vào tháng 11/2017, Tesla đã khẳng định việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2020. Tuy nhiên, CEO Elon Musk đã ít nhất tám lần thay đổi kế hoạch sản xuất của mẫu xe này.

Gần đây nhất, tại cuộc họp cổ đông diễn ra vào tháng 11/2025, vị CEO này từng ấn định ngày trình diễn là 1/4/2026. Tuy nhiên, lịch trình này nhanh chóng bị đẩy lùi sang giai đoạn 2027-2028. Trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý 1/2026, ông Musk lại tiếp tục đưa ra hy vọng về một màn ra mắt "trong khoảng một tháng nữa", nhưng thực tế cho đến nay, Tesla vẫn chưa thể chốt được một ngày cụ thể cho sự kiện quan trọng này.

Nguyên mẫu Tesla Roadster thế hệ mới từng gây chấn động khi ra mắt lần đầu năm 2017

Công nghệ SpaceX: Trái tim của những thông số 'không tưởng'

Điểm nhấn khiến Roadster trở nên khác biệt chính là hệ thống đẩy khí lạnh hợp tác cùng SpaceX, có tên mã nội bộ là "A71". Theo các báo cáo, hệ thống này được thiết kế để thay thế hàng ghế sau bằng khoảng 10 động cơ đẩy nhỏ, giúp cải thiện tối đa khả năng vào cua, phanh và đặc biệt là tăng tốc.

Elon Musk tuyên bố hệ thống A71 sẽ giúp Roadster đạt được các chỉ số vận hành gây sốc:

Tăng tốc: 0–96,5 km/h chỉ trong vòng 1,1 giây.

0–96,5 km/h chỉ trong vòng 1,1 giây. Tính năng đặc biệt: Cho phép chiếc xe có thể bay lơ lửng trên không trung trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Tesla vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ hệ thống A71 vào cuối tháng 4/2026. Việc vẫn còn nằm trên bàn thử nghiệm phần nào giải thích lý do tại sao mẫu xe này liên tục bị trì hoãn ra mắt công chúng.

Khách hàng và các đối thủ: Sự tương phản rõ rệt

Trong khi Tesla vẫn đang loay hoay với những bản thử nghiệm, các khách hàng trung thành của hãng đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ năm 2017, nhiều người đã đặt cọc 50.000 USD (tương đương khoảng 1,27 tỷ VNĐ) để có tên trong danh sách chờ. Đối với phiên bản giới hạn Founders Series, số tiền cam kết lên tới 250.000 USD (tương đương khoảng 6,35 tỷ VNĐ). Gần một thập kỷ trôi qua, số tiền đặt cọc khổng lồ này vẫn chưa mang lại cho họ cơ hội được chạm tay vào phiên bản thương mại.

Sự thất vọng thậm chí lan sang cả những nhân vật tầm cỡ. Sam Altman, CEO của OpenAI, được cho là đã vô cùng bức xúc khi nỗ lực hủy đơn đặt hàng Roadster của mình vào tháng 10/2025 bất thành do hộp thư điện tử hỗ trợ của Tesla đã bị đóng.

Thông số dự kiến Tesla Roadster (Nguyên mẫu) Tăng tốc 0–96,5 km/h 1,1 giây (với gói SpaceX) Tốc độ tối đa Trên 400 km/h Phạm vi di chuyển Khoảng 1.000 km Hệ dẫn động Bốn bánh toàn thời gian (AWD)

Trái ngược với sự chậm trễ của Tesla, thị trường siêu xe điện đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đối thủ. Rimac, Lotus và cả tân binh Xiaomi đã liên tục giới thiệu và bàn giao những mẫu xe điện hiệu suất cao ra thị trường. Cho đến nay, Tesla vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những yêu cầu bình luận về lộ trình ra mắt cuối cùng của Roadster.