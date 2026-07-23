Tessan Aero 5000: Pin dự phòng MagSafe mỏng 6,9mm sử dụng công nghệ pin bán rắn Sạc dự phòng Tessan Aero 5000 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng 6,9mm, vỏ hợp kim titan và công nghệ pin bán rắn giúp tăng cường độ an toàn và hiệu suất sạc.

Tessan vừa chính thức giới thiệu mẫu sạc dự phòng Aero 5000, một giải pháp năng lượng di động đột phá dành cho các dòng điện thoại hỗ trợ MagSafe, đặc biệt là iPhone. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này không chỉ nằm ở độ mỏng kỷ lục mà còn ở việc ứng dụng công nghệ pin bán rắn (semi-solid-state), một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ cho các thiết bị điện tử cầm tay.

Thiết kế siêu mỏng từ vật liệu cao cấp

Với kích thước chỉ 103 × 69,8 × 6,9 mm, Tessan Aero 5000 là một trong những mẫu pin dự phòng mỏng nhất thị trường hiện nay. Độ dày 6,9 mm cho phép thiết bị duy trì kiểu dáng gọn gàng khi hít chặt vào mặt lưng điện thoại, không gây vướng víu trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sạc dự phòng Tessan Aero 5000 tương thích MagSafe chỉ dày 6,9 mm.

Để đạt được độ mỏng này mà vẫn đảm bảo độ bền, Tessan đã sử dụng hợp kim titan cho mặt trước của sản phẩm, giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Trong khi đó, mặt sau được hoàn thiện từ vật liệu PC+ABS để tối ưu hóa khả năng truyền tải năng lượng không dây, đảm bảo tương thích hoàn hảo với chuẩn MagSafe của Apple.

Công nghệ pin bán rắn: An toàn là ưu tiên hàng đầu

Điểm khác biệt cốt lõi của Aero 5000 so với các loại pin lithium-ion truyền thống là việc sử dụng pin bán rắn cobalt tinh khiết (SolidSafe). Trong cấu tạo của loại pin này, chất điện phân lỏng truyền thống được thay thế bằng chất điện phân bán rắn.

Cải tiến này giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ ngay cả khi pin bị đâm thủng hoặc hư hỏng vật lý. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các thiết bị thường xuyên được mang theo khi di chuyển hoặc sử dụng trên các chuyến bay, nơi các sự cố về pin lithium luôn là mối lo ngại hàng đầu.

Tessan Aero 5000 hỗ trợ sạc hít nam châm cho các dòng điện thoại tương thích MagSafe.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất sạc

Dù có kích thước khiêm tốn, Tessan Aero 5000 vẫn sở hữu mức dung lượng 5.000 mAh (tương đương 19,25 Wh), đủ để cung cấp thêm một chu kỳ sạc cho hầu hết các dòng smartphone hiện nay. Thiết bị hỗ trợ công suất đầu ra linh hoạt giữa hai chế độ có dây và không dây.

Thông số Chi tiết Dung lượng 5.000 mAh (3,85 V) Kích thước 103 × 69,8 × 6,9 mm Sạc không dây Tối đa 15W Sạc có dây (USB-C) Tối đa 20W Chất liệu vỏ Hợp kim Titan và PC+ABS

Cụ thể, khi sử dụng tính năng sạc hít nam châm không dây, thiết bị cung cấp công suất tối đa 15W. Nếu người dùng cần tốc độ sạc nhanh hơn, cổng sạc có dây có thể đẩy công suất lên mức 20W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng cho điện thoại.

Hiện tại, Tessan Aero 5000 đã bắt đầu cho phép đặt hàng trước trên website chính thức của hãng với mức giá 69 USD. Theo kế hoạch, những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được vận chuyển đến tay người dùng vào tháng 10 năm 2026.