Thách thức từ FIFA ASEAN Cup: Vì sao báo Indonesia tin Việt Nam sẽ mất ngôi vương? Việc đưa giải đấu vào lịch FIFA Days giúp Indonesia và các đối thủ huy động dàn sao châu Âu, trực tiếp đe dọa vị thế thống trị của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Cán cân sức mạnh bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước một cuộc tái cấu trúc lớn khi giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup xuất hiện. Tờ Superball của Indonesia vừa đưa ra những phân tích sâu sắc về việc đội tuyển Việt Nam sẽ không còn duy trì được lợi thế áp đảo trong tương lai gần, khi các đối thủ bắt đầu tận dụng tối đa nguồn lực quốc tế.

Truyền thông Indonesia tự tin lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup sẽ giúp họ mạnh hơn Việt Nam.

Bước ngoặt từ hệ thống lịch trình FIFA Days

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi cục diện này bắt nguồn từ tư cách pháp lý của giải đấu. Khác với AFF Cup truyền thống vốn không thuộc hệ thống chính thức của FIFA, giải FIFA ASEAN Cup dự kiến được tổ chức vào các đợt FIFA Days trong tháng 9 và tháng 10. Đây là yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi tại khu vực.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, các câu lạc bộ chủ quản bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Days. Điều này đồng nghĩa với việc những đội bóng như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia có thể triệu tập những ngôi sao sáng giá nhất đang thi đấu tại lục địa già mà không gặp bất kỳ rào cản nào từ phía câu lạc bộ châu Âu.

Indonesia và chiến lược huy động dàn sao châu Âu

Tờ Superball nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ trở thành một thế lực vô cùng đáng gờm nhờ cơ chế mới này. Đội bóng xứ vạn đảo đang sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Việc có được lực lượng mạnh nhất sẽ giúp họ cải thiện đáng kể thứ hạng quốc tế và khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Bên cạnh đó, việc thi đấu đúng lịch quốc tế giúp các cầu thủ duy trì được nhịp độ thi đấu chuyên nghiệp, thay vì phải chờ đợi các đợt tập trung dài ngày vốn thường gây ảnh hưởng đến phong độ tại câu lạc bộ.

Lợi thế cũ của tuyển Việt Nam dần biến mất

Nhìn lại lịch sử, thành công của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2024, có sự đóng góp không nhỏ từ việc tối ưu hóa lịch thi đấu quốc nội. Thời điểm đó, V-League thường chủ động tạm dừng để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển hội quân sớm và tập luyện dài ngày.

Ngược lại, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường rơi vào tình trạng thiếu hụt trụ cột do các câu lạc bộ nước ngoài từ chối nhả người cho một giải đấu không thuộc hệ thống FIFA. Tuy nhiên, khi ưu thế về thời gian chuẩn bị bị xóa nhòa bởi quy chuẩn chung của bóng đá thế giới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn từ các đối thủ có chiều sâu đội hình vượt trội.

Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc năm 2026

Thách thức dành cho bóng đá Việt Nam càng trở nên nặng nề hơn khi lịch trình thi đấu trong năm 2026 dự kiến sẽ vô cùng căng thẳng. Hai giải đấu quan trọng là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra liên tiếp từ tháng 7 đến tháng 10.

Tại sân chơi AFF Cup 2026, Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Indonesia, Singapore và Campuchia. Sự xuất hiện song hành của một giải đấu cấp độ FIFA buộc ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải có những tính toán chiến lược mới, đặc biệt là trong khâu xoay tua lực lượng và phân tích đối thủ để đối đầu với làn sóng cầu thủ gốc ngoại đang trỗi dậy mạnh mẽ trong khu vực.