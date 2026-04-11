Thái Lan chốt kế hoạch AFF Cup 2026: Madam Pang tiết lộ từng suýt từ chức vì áp lực Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam gây bất ngờ khi chia sẻ về ý định rời ghế nóng, đồng thời công bố lộ trình giao hữu với Kuwait và Trung Quốc để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch khu vực.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố lộ trình chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Trọng tâm của kế hoạch là loạt trận giao hữu quốc tế trong tháng 6, nơi đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson sẽ đối đầu với Kuwait và Trung Quốc nhằm thử nghiệm nhân sự và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Thái Lan và Madam Pang đã vượt qua áp lực rất lớn.

Áp lực nghẹt thở và khoảnh khắc muốn rời ghế nóng của Madam Pang

Bên cạnh các kế hoạch chuyên môn, tâm điểm của buổi họp báo chiều ngày 10/4 là những chia sẻ đầy cảm xúc của Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang). Nữ tỷ phú thừa nhận áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ đã có lúc đẩy bà đến giới hạn chịu đựng, đặc biệt là trong trận đấu quyết định với Turkmenistan vào ngày 31/3 vừa qua.

Tại thời điểm đó, tấm vé dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Thái Lan bị đe dọa nghiêm trọng. Phải đến phút 89, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 mới giúp "Voi chiến" lách qua khe cửa hẹp. Madam Pang trải lòng: "Đến khoảng phút 80, tôi đã tự hỏi mình nên ở lại hay từ chức. Đó là một canh bạc thực sự. Áp lực không chỉ đến từ kết quả, mà còn từ sức ép nghìn cân của công chúng."

Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ mang về tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục mà còn là liều thuốc tinh thần giúp Madam Pang tiếp tục vững bước trên cương vị người đứng đầu bóng đá xứ chùa Vàng.

Lộ trình FIFA Days và mục tiêu bảo vệ ngôi vương khu vực

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, đội tuyển Thái Lan sẽ có hai màn tổng duyệt quan trọng trong dịp FIFA Days tháng 6. Cụ thể, đội bóng của Anthony Hudson sẽ tiếp đón Kuwait trên sân nhà trước khi di chuyển sang làm khách tại Trung Quốc. Đây là những đối thủ được đánh giá là vừa tầm, giúp các cầu thủ duy trì cảm giác thi đấu đỉnh cao.

Tại AFF Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Myanmar, Philippines và Lào. Với vị thế là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt quân số và chiến thuật được xem là yếu tố tiên quyết.

Erik Kahl – Mảnh ghép quan trọng trong đội hình mới

Thêm một thông tin đáng chú ý cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan là quá trình nhập tịch cho hậu vệ Erik Kahl đang đi đến hồi kết. Cầu thủ gốc Thụy Điển hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ AGF Aarhus (Đan Mạch) đã hoàn tất 90% thủ tục cần thiết.

Sự góp mặt của Erik Kahl được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hành lang cánh của Thái Lan. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, ngôi sao này sẽ có màn ra mắt ngay trong loạt trận giao hữu tháng 6 tới, mang đến thêm nhiều phương án chiến thuật cho huấn luyện viên Anthony Hudson trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá khu vực và châu lục.