Thái Lan đối mặt kịch bản bị loại trước dàn sao Arkadag của Turkmenistan Để giành vé dự Asian Cup 2027, Thái Lan buộc phải thắng Turkmenistan tại Rajamangala, trong khi đội khách tự tin sử dụng nòng cốt CLB Arkadag vừa vô địch châu lục.

Trận đấu cuối cùng bảng D vòng loại Asian Cup 2027 giữa Thái Lan và Turkmenistan trên sân Rajamangala tối 31/3 đang trở thành tâm điểm của khu vực. Với việc cả hai đội cùng sở hữu 12 điểm, áp lực đang đè nặng lên vai đội chủ nhà khi họ buộc phải giành chiến thắng để lách qua khe cửa hẹp, trong khi đối thủ chỉ cần một kết quả hòa.

Kế hoạch 'bổn cũ soạn lại' của HLV Rovshen Meredov

Turkmenistan hiện đang nắm giữ ngôi đầu bảng nhờ ưu thế về chỉ số đối đầu trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Rovshen Meredov chỉ cần tối thiểu 1 điểm tại Bangkok để chính thức đoạt vé tới Saudi Arabia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà cầm quân 42 tuổi đã chuẩn bị một kế hoạch nhân sự đầy táo bạo.

HLV Meredov, người sở hữu tấm bằng cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Turkmenistan, dự định sử dụng nòng cốt là đội hình của CLB Arkadag để hành quân tới Thái Lan. Đây là chiến thuật từng giúp Turkmenistan đánh bại "Voi chiến" với tỷ số 3-1 tại Ashghabat vào tháng 6 năm ngoái. Theo đánh giá của ông Meredov, sự gắn kết của một câu lạc bộ sẽ tạo ra chất lượng lối chơi vượt trội so với việc tập hợp các cá nhân đơn thuần trên đội tuyển quốc gia.

Turkmenistan đang nắm lợi thế trước Thái Lan.

Sức mạnh từ nhà vô địch AFC Champions League 2

Sự tự tin của ông Meredov hoàn toàn có cơ sở khi CLB Arkadag vừa đăng quang tại AFC Champions League 2 sau chiến thắng thuyết phục trước Lion City Sailors ngay tại Singapore. Đội bóng này không chỉ thống trị giải nội địa mà còn chứng minh được năng lực ở đấu trường châu lục bằng lối chơi kỷ luật và hiện đại.

Đáng chú ý, Arkadag từng khiến dàn sao thế giới của Al Nassr, bao gồm siêu sao Cristiano Ronaldo, phải vất vả tại vòng 16 đội giải hạng hai châu lục. Dù nhận thất bại tối thiểu 0-1 ở cả hai lượt trận, nhưng màn trình diễn ngang ngửa trước đối thủ tầm cỡ thế giới đã minh chứng cho thực lực của khối đội hình này. HLV Meredov khẳng định Arkadag mạnh hơn cả tuyển quốc gia nên ông ưu tiên lựa chọn này cho trận cầu mang tính sinh tử.

Trong bối cảnh Turkmenistan chỉ cần hòa, lối chơi phòng ngự phản công dựa trên sự ăn ý của các cầu thủ Arkadag sẽ là bài toán cực khó cho Thái Lan. Ngược lại, đội bóng xứ Chùa Vàng đang rơi vào thế dựa lưng tường và buộc phải giành trọn 3 điểm tại Rajamangala nếu không muốn đón nhận kết quả choáng váng là phải ở nhà xem giải đấu châu lục qua màn ảnh nhỏ.