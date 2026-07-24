Thái Lan e ngại hàng công tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam khiến Uzbekistan dè chừng tại ASIAD 2026 Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công nhập tịch hùng mạnh khiến Thái Lan e ngại, trong khi U23 Việt Nam được Uzbekistan tôn trọng đặc biệt trước ASIAD 2026.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của khu vực Đông Nam Á và châu lục khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 và ASIAD 2026 với vị thế hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh vượt trội từ hàng tấn công cho đến chiều sâu lực lượng trẻ giúp bóng đá Việt Nam nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ lớn như Thái Lan hay Uzbekistan.

Hàng công nhập tịch của đội tuyển Việt Nam khiến các đối thủ e dè. (Ảnh: VFF)

Hàng công tuyển Việt Nam khiến truyền thông Thái Lan lo ngại

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với hàng tấn công sở hữu sức mạnh đáng gờm. Sự kết hợp giữa các nhân tố nhập tịch như Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son cùng tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông khu vực.

Tờ Krian Buriram của Thái Lan thẳng thắn nhận định hàng công Việt Nam đang là mối đe dọa lớn nhất tại Đông Nam Á, đồng thời hoài nghi về khả năng bọc lót của hàng phòng ngự đội nhà. Trên các diễn đàn thể thao, đông đảo cổ động viên xứ chùa vàng thừa nhận ở thời điểm hiện tại, chỉ có đội tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng mới đủ khả năng ngăn cản sức tấn công của đương kim vô địch Việt Nam.

Tầm nhìn World Cup 2030 và tinh thần tự tin của toàn đội

Bên cạnh dàn sao nhập tịch, giới chuyên môn nhấn mạnh vai trò chiến lược của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong kế hoạch dài hạn hướng tới World Cup 2030. Chân sút 21 tuổi vừa trải qua một mùa giải ấn tượng khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 và duy trì phong độ bùng nổ tại V-League. Việc tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ như Đình Bắc tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường lớn là bước đệm quan trọng để xây dựng thế hệ kế cận chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Quang Hải cùng các đồng đội sẵn sàng chinh phục ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trước thềm trận ra quân bảng A gặp Timor Leste, đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội đã hoàn tất công tác chuẩn bị về thể lực, chiến thuật và tâm lý với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ở chiều ngược lại, HLV Jose Pedro của Timor Leste bày tỏ tham vọng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng theo phong cách tuyển Tây Ban Nha, dù thừa nhận chênh lệch trình độ giữa hai đội là rất lớn.

Uzbekistan dè chừng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam cũng nhận được sự đánh giá rất cao tại đấu trường ASIAD 2026. Nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait với vị thế hạt giống số 1, U23 Việt Nam khiến báo chí Uzbekistan phải đặc biệt thận trọng.

Các cơ quan truyền thông lớn của Uzbekistan như Sputnik hay Championat nhận định U23 Việt Nam là thử thách lớn nhất đối với đại diện của họ ở vòng bảng. Màn so tài trực tiếp vào ngày 22/9 tới đây được nhận định sẽ quyết định tấm vé đầu bảng, đặc biệt sau khi Việt Nam từng xuất sắc giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026.

U21 SLNA đại chiến U21 Thể Công Viettel tại chung kết U21 Quốc gia

Ở giải quốc nội, Vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 đã xác định hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch là U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel. Tại bán kết, U21 SLNA thể hiện bản lĩnh để vượt qua U21 Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Trong khi đó, U21 Thể Công Viettel đánh bại U21 HAGL 2-0 nhờ các bàn thắng ở những phút cuối của Công Phương và Hữu Tuấn. Trận chung kết trong mơ giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 25/7.