Thái Lan hòa Kuwait 2-2: Đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn Dù sớm thiết lập lợi thế hai bàn trong hiệp một, hàng phòng ngự thiếu tập trung đã khiến đội tuyển Thái Lan bị Kuwait cầm chân với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính.

Đội tuyển Thái Lan đã phải trải qua một kịch bản nghiệt ngã trong trận giao hữu quốc tế với Kuwait. Dù sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận và dẫn trước đối thủ tới hai bàn ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, những sai số mang tính hệ thống ở hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân áo xanh đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối với kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

Hiệp một bùng nổ của đội chủ nhà

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã chủ động áp đặt lối chơi bằng tốc độ ở hai hành lang cánh. Sức ép liên tục được duy trì khiến hàng thủ Kuwait phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha phối hợp cuối cùng khiến các chân sút chủ nhà liên tục rơi vào bẫy việt vị của đối phương.

Nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ ở phút 42 sau một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Từ đường chuyền dài xé toang hàng thủ của Sarach Yooyen, Seksan thoát xuống dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Al Rashidi. Chưa dừng lại ở đó, đúng vào phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, Kritsada thực hiện cú sút xa đầy uy lực từ tuyến hai, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan và đẩy sự hưng phấn của khán giả nhà lên đỉnh điểm.

Thái Lan hòa chung cuộc dù dẫn trước 2 bàn.

Sự trỗi dậy của Kuwait và sai lầm hệ thống

Bước sang hiệp hai, thế trận đảo chiều nhanh chóng khi Kuwait dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Majed đã tận dụng sự lơi lỏng của các trung vệ Thái Lan để đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này chính là bước ngoặt tâm lý quan trọng cho đại diện Tây Á, trong khi hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bắt đầu bộc lộ những khoảng trống chết người.

Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng giúp Kuwait tìm được bàn gỡ hòa ở phút 69. Sau cú dứt điểm mạnh mẽ của Daham buộc thủ môn Patiwat phải đẩy bóng, Eid Al Rashidi đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 2-2 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo xanh.

Thái Lan đánh rơi chiến thắng trong hiệp 2.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không mệt mỏi của Thái Lan nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Sự xuất hiện của Jude Soonsup-Bell mang đến làn gió mới cho hàng công. Chân sút này đã có cơ hội đối mặt với thủ môn ở phút 89 nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của anh không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Al Rashidi. Trận đấu khép lại với sự tiếc nuối lớn khi Thái Lan sở hữu lợi thế quá lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và tập trung ở những thời điểm then chốt.

Thống kê bàn thắng