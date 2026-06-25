Thái Lan quyết đòi ngôi vương AFF Cup 2026 từ tuyển Việt Nam: Cuộc chiến của sự đối lập Truyền thông Thái Lan kêu gọi "Voi chiến" vượt rào cản lực lượng để lật đổ sự thống trị của tuyển Việt Nam, trong bối cảnh đoàn quân HLV Kim Sang Sik sở hữu lợi thế tuyệt đối.

Trước thềm AFF Cup 2026, bầu không khí bóng đá Đông Nam Á đang nóng dần lên với những tuyên bố đanh thép từ xứ sở chùa vàng. Truyền thông Thái Lan liên tục gây áp lực, yêu cầu thầy trò tân HLV Anthony Hudson phải bằng mọi giá đòi lại vị thế số một khu vực từ tay kình địch Việt Nam.

Sự đối lập trong công tác chuẩn bị

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương với sự hậu thuẫn tối đa từ hệ thống giải quốc nội. Khác với những kỳ đại hội trước, V-League sẽ tạm nghỉ hoàn toàn từ ngày 24/7 đến 26/8. Điều này giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có được sự tập trung cao độ nhất từ danh sách 28 tuyển thủ chất lượng, sở hữu sự đồng đều về cả thể hình lẫn tư duy chiến thuật.

Truyền thông Thái Lan muốn "đòi nợ" Việt Nam.

Ngược lại, "Voi chiến" đang rơi vào thế khó khi Thai League vẫn tiếp tục diễn ra song song với giải đấu khu vực. Do AFF Cup 2026 không nằm trong hệ thống FIFA Days, các câu lạc bộ Thái Lan có quyền từ chối nhả người. Thậm chí, những ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài gần như chắc chắn sẽ vắng mặt, đẩy HLV Anthony Hudson vào bài toán nhân sự đầy nan giải.

Áp lực từ truyền thông và kỳ vọng của người hâm mộ

Tờ Siam Sport của Thái Lan phân tích: "AFF Cup 2026 diễn ra ngoài những ngày FIFA Days là một trở ngại lớn. Các tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài gần như cũng sẽ không thể về nước khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn về lực lượng, đội tuyển Thái Lan vẫn phải tập trung vào mục tiêu duy nhất là giành ngôi vô địch".

Sau những biến động ở băng ghế huấn luyện, bóng đá Thái Lan đang khao khát khẳng định lại vị thế độc tôn. Thông điệp từ truyền thông xứ chùa vàng rất rõ ràng: "Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Anthony Hudson cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Voi chiến cần đòi lại ngôi vô địch mà toàn đội đã để mất về tay đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup gần nhất".

Lộ trình tiến tới trận chung kết trong mơ

Tại chiến dịch năm nay, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong khi đó, Thái Lan là hạt giống của bảng B, cạnh tranh cùng Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Với vị thế là hai nền bóng đá giàu thành tích nhất khu vực (Thái Lan 7 lần vô địch, Việt Nam 3 lần), cuộc đua song mã này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính nhất cho giải đấu.

Dù đối mặt với nghịch cảnh về lịch thi đấu và sự thiếu hụt nhân sự, bản sắc và lòng tự tôn của người Thái chắc chắn sẽ biến mỗi trận đấu của họ thành một cuộc chiến thực sự. Trong khi đó, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn cầu thủ đang ở độ chín, tuyển Việt Nam rõ ràng là thử thách cực đại cho bất kỳ tham vọng lật đổ nào tại AFF Cup 2026.