Thái Lan thay đổi chiến lược nhập tịch để quyết đấu đội tuyển Việt Nam Sau thất bại tại AFF Cup 2024, tuyển Thái Lan đang lên kế hoạch phá lệ về cầu thủ nhập tịch nhằm lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại khu vực.

Đội tuyển Thái Lan đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử về chính sách nhân sự nhằm lấy lại vị thế số một Đông Nam Á. Sau những kết quả không như ý, liên đoàn bóng đá nước này (FAT) dường như buộc phải từ bỏ nguyên tắc cũ để bổ sung nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch và gốc ngoại, chuẩn bị cho chiến dịch đòi lại ngôi vương từ tay đội tuyển Việt Nam.

Nỗi ám ảnh từ thất bại tại Rajamangala

Thất bại với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 trước đội tuyển Việt Nam (thua 1-2 trên sân nhà lượt đi và 2-3 lượt về) đã để lại vết thương sâu sắc cho bóng đá xứ Chùa Vàng. Trận thua ngay tại thánh địa Rajamangala không chỉ lấy đi chức vô địch mà còn phơi bày sự chững lại về mặt thế hệ của "Voi chiến".

ĐT Thái Lan quyết tâm phục thù Việt Nam sau thất bại tại chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: VFF

Trong khi các trụ cột của Thái Lan đang dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, minh chứng là việc phải cậy nhờ trung vệ 32 tuổi Manuel Bihr ghi bàn phút cuối mới vượt qua được Turkmenistan tại vòng loại Asian Cup, thì đội tuyển Việt Nam lại thể hiện sự sung mãn đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, "Những chiến binh sao vàng" đang sở hữu một bộ khung ổn định, kết hợp hài hòa giữa các cựu binh dày dạn và lứa U23 tài năng như Trung Kiên, Việt Cường, Hai Long hay Đình Bắc.

Phá lệ vì áp lực thành tích

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên ưu thế của tuyển Việt Nam thời gian qua chính là việc tận dụng hiệu quả nguồn lực cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên. Điều này tạo áp lực trực tiếp lên HLV Anthony Hudson, buộc ông phải thừa nhận Thái Lan không thể đứng ngoài xu thế nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng.

Đáng chú ý, kế hoạch tăng cường ngoại binh này dường như đi ngược lại tuyên bố "nói không với cầu thủ nhập tịch gốc ngoại" từng được Chủ tịch FAT - Madam Pang khẳng định trước đó. Tuy nhiên, trước mục tiêu tối thượng tại giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới, giới chức bóng đá Thái Lan đang phải cân nhắc lại.

Những mục tiêu tiềm năng trong danh sách triệu tập

Theo truyền thông khu vực, FAT đang theo sát một loạt cái tên chất lượng đang thi đấu trong và ngoài nước:

Kenny Dougall: Tiền vệ gốc Úc thuộc biên chế Buriram United.

Tiền vệ gốc Úc thuộc biên chế Buriram United. Eric Kahl: Hậu vệ mang dòng máu Thụy Điển.

Hậu vệ mang dòng máu Thụy Điển. Achitpol Keereerom: Tiền đạo đang thi đấu tại Đức.

Tiền đạo đang thi đấu tại Đức. Erawan Garnier: Tài năng trẻ trưởng thành từ bóng đá Pháp.

Tờ Thairath Sport đánh giá việc tuyển Thái Lan buộc phải bổ sung viện binh nhập tịch là điều tất yếu. Nếu không có những thay đổi đột phá về nhân sự, rất khó để "Voi chiến" có thể cản bước một đội tuyển Việt Nam đang ở độ chín về phong độ và đa dạng trong lối chơi. Cuộc đua song mã giữa hai thế lực bóng đá Đông Nam Á hứa hẹn sẽ bước vào một chương mới kịch tính hơn với sự xuất hiện của các nhân tố gốc ngoại.