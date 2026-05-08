Thái Lan toàn thắng 3 trận bảng B ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn chưa chắc suất bán kết Dù giành trọn 9 điểm sau 3 trận toàn thắng tại ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối để chính thức đoạt tấm vé bước vào bán kết.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) đang chứng kiến một trong những cục diện bảng đấu kỳ lạ nhất lịch sử. Tại bảng B, đội tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh ấn tượng khi giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào. Mặc dù vậy, trên lý thuyết toán học, đoàn quân của HLV Anthony Hudson vẫn chưa sở hữu 100% tấm vé bước vào vòng bán kết.

Thái Lan toàn thắng 3 trận nhưng vẫn chưa đảm bảo 100% cơ hội đi tiếp. Ảnh: FAT.

Tình thế hiếm hoi này phản ánh sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ nhóm bám đuổi. Trải qua 4 lượt đấu, Thái Lan dẫn đầu với 9 điểm, xếp sau là Myanmar và Malaysia với cùng 6 điểm, trong khi Philippines đứng thứ tư với 3 điểm. Đội tuyển Lào là đại diện duy nhất đã bị loại sau 4 trận toàn thua. Ngoại trừ Lào, cả 4 đội bóng còn lại đều bước vào lượt cuối diễn ra ngày 8/8 với những cơ hội và hy vọng riêng.

Kịch bản lắt léo và bài toán hiệu số tại bảng B

Ở lượt trận cuối cùng, Thái Lan sẽ tiếp đón Myanmar trên sân nhà Rajamangala, còn Malaysia chạm trán Philippines. Điểm mấu chốt khiến "Voi chiến" chưa thể ăn mừng sớm nằm ở kịch bản đối đầu ba đội nếu Thái Lan sẩy chân đậm.

Cụ thể, nếu Thái Lan để thua Myanmar với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines, bảng B sẽ ghi nhận ba đội bóng cùng sở hữu 9 điểm (Thái Lan, Myanmar và Malaysia). Khi đó, chỉ số phụ và thành tích đối đầu trực tiếp giữa ba đội sẽ được áp dụng để phân định vị trí. Dù khả năng Thái Lan thua đậm trên sân nhà bị giới chuyên môn đánh giá là cực kỳ thấp, sự tồn tại của kịch bản này buộc HLV Anthony Hudson phải duy trì sự tập trung tối đa cho các học trò.

Cục diện hiện tại của bảng B. Ảnh: AFF.

Cuộc đua vé bán kết giữa Malaysia, Myanmar và Philippines

Đối với Philippines, hy vọng đi tiếp hiện rất mong manh. Sau 3 trận chỉ có 3 điểm, nhiệm vụ của họ là phải hạ gục Malaysia với cách biệt tối thiểu 5 bàn, đồng thời chờ đợi Thái Lan vượt qua Myanmar. Nếu điều kiện này xảy ra, Philippines sẽ lọt vào nhóm ba đội cùng có 6 điểm (gồm Philippines, Malaysia và Myanmar) để xét hiệu số đối đầu.

Trong khi đó, cuộc chiến thực sự cho tấm vé thứ hai đang nằm trong tay Malaysia và Myanmar. Malaysia nắm quyền tự quyết lớn hơn nhờ đã tích lũy 6 điểm và chỉ cần không thua Philippines là mở rộng cửa vào bán kết. Trái lại, Myanmar đối mặt thử thách cực đại khi buộc phải thắng Thái Lan ngay tại Bangkok và mong chờ kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại.

Động lực khẳng định vị thế của thầy trò Anthony Hudson

Bên cạnh mục tiêu vượt qua vòng bảng, tuyển Thái Lan bước vào ASEAN Cup 2026 với áp lực lớn sau những kết quả không như ý tại vòng loại World Cup và SEA Games 33. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (Madam Pang) từng thừa nhận vị thế số một khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Chính vì vậy, chiến dịch ASEAN Cup 2026 là cơ hội để HLV Anthony Hudson cùng dàn cầu thủ khẳng định bản lĩnh. Thái Lan không chỉ hướng tới mục tiêu đi tiếp, mà còn quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng B để tạo đà tâm lý vững chắc trước khi bước vào các trận đấu knock-out nảy lửa.