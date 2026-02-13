Đời sống Thái Nguyên bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 3 điểm Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 3 địa điểm, tạo điểm nhấn văn hóa trong thời khắc chuyển giao năm mới, góp phần khơi dậy khí thế thi đua trong các tầng lớp Nhân dân.

Theo kế hoạch, pháo hoa được bắn trong 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 17/02/2026 (đêm Giao thừa).

Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng): Bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp .

Bắn pháo hoa nổ . Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân): Bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Khu vực cầu Đội Kỳ – Sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn): Bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Thái Nguyên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên là đơn vị chủ trì tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các phường Phan Đình Phùng, Vạn Xuân, Bắc Kạn triển khai kế hoạch.

Tỉnh yêu cầu:

Chuẩn bị khoa học, chặt chẽ về kỹ thuật và hậu cần.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo hoa.

Tăng cường xã hội hóa, huy động hợp lý nguồn lực.

Việc giao lực lượng quân sự chủ trì kỹ thuật, công an bảo đảm an ninh và ngành văn hóa phụ trách tổ chức chương trình thể hiện quy trình chuyên môn hóa rõ ràng, phù hợp với yêu cầu quản lý sự kiện quy mô lớn.