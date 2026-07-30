Tham vọng smarthome của Apple: Trung tâm Smart Hub AI và bước ngoặt hệ sinh thái mới Song song với dòng iPhone 18 và iPhone Ultra màn hình gập, Apple chuẩn bị gia nhập kỷ nguyên nhà thông minh bằng thiết bị Smart Hub tích hợp AI vượt trội.

Không chỉ tập trung vào nâng cấp các thiết bị di động truyền thống, Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn về hạ tầng phần cứng gia đình. Bên cạnh điểm nhấn trung tâm là bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên dự kiến ra mắt vào mùa thu, tập đoàn công nghệ Mỹ còn hướng trọng tâm sang không gian sống thông minh. Đây được đánh giá là thời điểm khởi đầu cho chiến lược mở rộng hệ sinh thái smarthome đầy tham vọng mà hãng đã âm thầm chuẩn bị trong nhiều năm qua.

Bước chuyển mình chiến lược vào không gian sống thông minh

Theo phân tích từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang tiếp cận rất gần thời điểm tung ra một dải sản phẩm chuyên biệt phục vụ không gian gia đình. Đây là bước chuyển dịch quan trọng, đánh dấu sự phân bổ lại nguồn lực sau thời gian dài tập trung cho iPhone, máy tính Mac và các thiết bị đeo cá nhân.

Màn ra mắt sản phẩm mùa thu năm nay của Apple hứa hẹn nhiều sự bùng nổ.

Dải thiết bị chiến lược đầu tiên dự kiến bao gồm ba sản phẩm chính: thiết bị trung tâm điều khiển nhà thông minh (Smart Hub) có trang bị màn hình, cùng phiên bản nâng cấp của loa HomePod mini và bộ giải mã Apple TV thế hệ mới. Trong khi HomePod mini và Apple TV có thể ra mắt sớm, mẫu Smart Hub dự kiến sẽ chính thức xuất hiện vào giai đoạn tháng 10 hoặc đầu năm 2027.

Ở khía cạnh phần cứng, HomePod mini và Apple TV thế hệ mới nhiều khả năng giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế ngoại thất tiền nhiệm. Thay vào đó, thay đổi cốt lõi nằm ở vi xử lý bên trong. Việc nâng cấp chipset giúp các thiết bị này đủ năng lực xử lý mượt mà các tác vụ Siri AI cũng như các tính năng thuộc nền tảng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới của hãng.

Smart Hub: Bộ não điều khiển với công nghệ nhận diện theo khoảng cách

Trong số các sản phẩm sắp ra mắt, Smart Hub được kỳ vọng là thiết bị đột phá nhất, giữ vai trò "trung tâm chỉ huy" cho toàn bộ hạ tầng smarthome của Apple. Mẫu máy này sở hữu màn hình vuông kích thước khoảng 7 inch, chạy trên hệ điều hành riêng biệt được kết hợp giữa nền tảng tvOS cùng các thành phần giao diện trực quan của watchOS và iOS.

Smart Hub có thể sẽ là ngôi sao công nghệ tiếp theo của Apple. Ảnh minh họa.

Giao diện của Smart Hub tập trung vào tính trực quan với lưới ứng dụng, hệ thống widget linh hoạt, cho phép theo dõi mặt đồng hồ, điều khiển hệ thống gia dụng, khóa cửa, loa cũng như giám sát an ninh toàn căn nhà. Nhờ camera tích hợp, thiết bị còn hỗ trợ tính năng cuộc gọi video FaceTime và đóng vai trò như hệ thống liên lạc nội bộ (intercom) giữa các phòng.

Đáng chú ý, điểm tân tiến nhất trên Smart Hub chính là khả năng tự động hóa dựa trên nhận diện khuôn mặt và tương tác theo khoảng cách người dùng:

Nhận diện người dùng cá nhân: Thiết bị tự động quét khuôn mặt để xác định ai đang đứng trước màn hình, từ đó hiển thị thông báo, lịch làm việc và ghi chú riêng biệt của từng thành viên trong gia đình.

Thiết bị tự động quét khuôn mặt để xác định ai đang đứng trước màn hình, từ đó hiển thị thông báo, lịch làm việc và ghi chú riêng biệt của từng thành viên trong gia đình. Tự động điều chỉnh giao diện theo thời gian thực: Tùy thuộc vào khoảng cách người dùng đứng xa hay lại gần, phông chữ và kích thước giao diện hiển thị sẽ tự động co giãn linh hoạt để đảm bảo khả năng quan sát tối ưu nhất.

Tiềm năng kết nối toàn diện trong hệ sinh thái Apple

Việc tích hợp sâu giữa phần cứng mới và trí tuệ nhân tạo cho thấy Apple không chỉ muốn bán thiết bị đơn lẻ mà đang xây dựng một trải nghiệm gia đình liền mạch. Sự kết hợp giữa Smart Hub, HomePod mini và Apple TV hứa hẹn giải quyết bài toán đồng bộ dữ liệu, tăng cường tính bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày của người dùng trong hệ sinh thái Táo khuyết.