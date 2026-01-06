Thần đồng Fonseca hạ gục Ruud, viết tiếp hành trình lịch sử tại Roland Garros Sau cú sốc mang tên Djokovic, tay vợt 19 tuổi Joao Fonseca tiếp tục gây địa chấn khi đánh bại cựu Á quân Casper Ruud để lần đầu tiên ghi tên mình vào tứ kết một giải Grand Slam.

Sau chiến thắng gây vang dội trước Novak Djokovic, Joao Fonseca tiếp tục chứng minh anh là hiện tượng lớn nhất tại Roland Garros năm nay. Tài năng trẻ 19 tuổi người Brazil vừa đánh bại cựu Á quân Casper Ruud với các tỷ số 7-5, 7-6 (8), 5-7 và 6-2 để chính thức góp mặt tại vòng tứ kết.

Bản lĩnh của tuổi 19 trước áp lực cực đại

Trong trận đấu dài nhất sự nghiệp kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, Fonseca đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Dù bỏ lỡ 3 cơ hội bẻ giao bóng ở giữa hiệp một, tay vợt Brazil vẫn kịp thời tận dụng sai lầm của Ruud ở ván thứ 12 để vươn lên dẫn trước.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở hiệp hai khi Fonseca bị dẫn 2-5 trong loạt tie-break. Tuy nhiên, bằng những pha đánh bóng đầy táo bạo, anh đã ngược dòng giành chiến thắng 10-8. Mặc dù Ruud nỗ lực rút ngắn tỷ số trong hiệp ba, Fonseca đã hoàn toàn áp đảo ở hiệp bốn với hai lần bẻ giao bóng thành công để ấn định thắng lợi chung cuộc.

Joao Fonseca tiếp tục hành trình đầy bất ngờ tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện.

Jakub Mensik quật ngã Andrey Rublev sau 5 hiệp đấu

Đối thủ tiếp theo của Fonseca tại tứ kết sẽ là Jakub Mensik, người vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất sự nghiệp khi loại hạt giống Andrey Rublev. Mensik giành chiến thắng với các tỷ số 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6 và 6-3 sau cuộc marathon thể lực kéo dài gần 4 giờ.

Mensik khởi đầu tự tin để dẫn trước 2 hiệp đầu, nhưng sự sa sút ở khả năng giao bóng một khiến anh bị Rublev gỡ hòa. Bước vào hiệp quyết định, tay vợt trẻ lấy lại sự bình tĩnh, phát huy tối đa các cú thuận tay hóc búa để bẻ giao bóng ở ván thứ 8 và cứu thành công 2 break-point ở ván cuối cùng.

Jakub Mensik có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp để ghi tên vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất.

Mirra Andreeva và Elina Svitolina thẳng tiến vào tứ kết

Tại nội dung đơn nữ, Mirra Andreeva tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi năm thứ 3 liên tiếp lọt vào tứ kết Roland Garros. Cô vượt qua Jil Teichmann với tỷ số 6-3, 6-2 nhờ lối chơi thông minh và khả năng kiểm soát lỗi tự đánh hỏng cực tốt.

Trong khi đó, Elina Svitolina cũng có màn ngược dòng ấn tượng trước Belinda Bencic. Sau khi để thua hiệp đầu, Svitolina thắng lại 6-4 và hủy diệt đối thủ 6-0 ở hiệp quyết định. Cô sẽ đối đầu với người đồng hương Marta Kostyuk tại tứ kết, sau khi Kostyuk tạo nên bất ngờ lớn bằng việc loại nhà đương kim vô địch Iga Swiatek.

Sự trỗi dậy của 'Rafa mới' Rafael Jodar

Hiện tượng người Tây Ban Nha Rafael Jodar, người được ví là truyền nhân của Rafael Nadal, đã có màn lội ngược dòng không tưởng trước Pablo Carreno Busta. Dù để thua cả hai hiệp đầu, Jodar đã tận dụng sự xuống sức của đàn anh để thắng liền ba hiệp còn lại với các tỷ số 6-1, 6-2, 6-2.

Trận đấu kết thúc sau 3 giờ 42 phút thi đấu quả cảm, đưa Jodar vào tứ kết để đối đầu với hạt giống Alexander Zverev. Đây được dự báo là thử thách lớn nhất từ đầu giải cho tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.