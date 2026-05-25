Thần đồng Fonseca thắng áp đảo, Taylor Fritz gây sốc tại vòng 1 Roland Garros Ngày thi đấu mở màn Roland Garros chứng kiến sự thăng hoa của tài năng trẻ Joao Fonseca và cú sốc từ Taylor Fritz, trong khi nội dung đơn nữ chứng kiến hàng loạt nhà vô địch dừng bước.

Ngày thi đấu mở màn Roland Garros đã mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược: từ sự bùng nổ của các tài năng trẻ đến những cú sốc khó tin của các hạt giống hàng đầu. Tâm điểm của sự chú ý dồn về sân đất nện Paris khi Joao Fonseca khẳng định vị thế thần đồng, trong khi Taylor Fritz phải nếm trải thất bại cay đắng ngay trận ra quân.

Joao Fonseca: Bản lĩnh của ngôi sao mới

Tài năng trẻ người Brazil, Joao Fonseca, đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại Roland Garros khi đánh bại tay vợt chủ nhà Luka Pavlovic với tỷ số 3-0 (7-6, 6-4, 6-2). Chiến thắng này không chỉ đưa Fonseca vào vòng hai mà còn cho thấy sự sung sức tuyệt vời của tay vợt 19 tuổi này.

Set đấu đầu tiên chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Pavlovic đã nỗ lực cứu thành công ba set point ở game thứ 12 và dẫn trước 6-5 trong loạt tie-break. Tuy nhiên, Fonseca đã thể hiện bản lĩnh vững vàng bằng cú thuận tay winner đẳng cấp để hóa giải áp lực, trước khi khép lại set đấu đầy kịch tính.

Fonseca giành chiến thắng ấn tượng

Kể từ sau chiến thắng nghẹt thở ở set mở màn, tay vợt số 30 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận. Những cú đánh cuối sân đầy uy lực kết hợp cùng khả năng lên lưới sắc bén đã liên tục buộc Pavlovic mắc sai lầm. Fonseca tận dụng thành công match point đầu tiên để kết thúc trận đấu sau 2 giờ 14 phút. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Dino Prizmic, người vừa vượt qua Michael Zheng với tỷ số áp đảo.

Cú sốc Taylor Fritz và sự thanh lọc hạt giống đơn nữ

Bất ngờ lớn nhất ở nội dung đơn nam thuộc về Taylor Fritz. Hạt giống số 7 người Mỹ đã phải dừng bước trước đối thủ đồng hương Nishesh Basavareddy, người hiện xếp hạng 156 thế giới. Trận đấu kéo dài qua bốn set căng thẳng với tỷ số 6-7(5), 6-7(5), 7-6(9) và 1-6 nghiêng về phía Basavareddy.

Trong khi đó, nội dung đơn nữ chứng kiến cuộc "thanh lọc" diện rộng khi nhiều tên tuổi lớn đồng loạt gác vợt:

Barbora Krejcikova: Nhà vô địch năm 2021 thất thủ trước Hailey Baptiste sau ba set giằng co (6-7, 7-6, 2-6).

Emma Raducanu & Sofia Kenin: Hai nhà cựu vô địch Grand Slam đều phải nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng một.

Lilli Tagger: Nhà vô địch junior năm ngoái thất bại trước Wang Xinyu trong lần đầu dự vòng đấu chính (3-6, 6-3, 4-6).

Ngược lại, các hạt giống như Belinda Bencic (hạt giống số 11) và Mirra Andreeva (hạt giống số 8) đều ghi tên mình vào vòng hai bằng những chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý, Marta Kostyuk vẫn giữ vững phong độ ổn định trên mặt sân đất nện với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp sau khi vượt qua Oksana Selekhmeteva.

Thống kê đáng chú ý vòng 1 Roland Garros

Tay vợt Kết quả Đối thủ Joao Fonseca Thắng (3-0) Luka Pavlovic Taylor Fritz [7] Thua (1-3) N. Basavareddy B. Krejcikova Thua (1-2) Hailey Baptiste Belinda Bencic [11] Thắng (2-0) Sinja Kraus Marta Kostyuk Thắng (2-0) O. Selekhmeteva

Với những kết quả đầy bất ngờ ngay từ ngày khai màn, Roland Garros hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính khi các tay vợt bước vào vòng đấu tiếp theo.