Thần đồng Joao Fonseca bật khóc tại Rio Open và tiêu điểm thể thao sáng 24/2 Joao Fonseca đăng quang đầy cảm xúc tại Rio Open cùng Marcelo Melo. Bản tin sáng 24/2 còn có màn đáp trả của Jessica Pegula và kỷ lục mới của Alex Albon tại F1.

Trận chung kết nội dung đôi nam tại Rio Open đã khép lại với những hình ảnh đầy xúc động, khi tài năng trẻ được mệnh danh là "thần đồng Brazil" Joao Fonseca cùng người đàn anh dày dạn kinh nghiệm Marcelo Melo bước lên bục cao nhất ngay trên sân nhà. Đây không chỉ là một danh hiệu chuyên môn mà còn là cột mốc tinh thần quan trọng đối với cá nhân hai tay vợt trong bối cảnh giải đấu diễn ra đầy khắc nghiệt.

Joao Fonseca và chức vô địch đẫm nước mắt tại quê nhà

Sau thất bại đáng tiếc tại vòng hai nội dung đơn nam, Joao Fonseca đã tận dụng tối đa tấm vé đặc cách để cùng Marcelo Melo tạo nên hành trình kỳ diệu ở nội dung đôi. Bộ đôi đại diện cho hai thế hệ của quần vợt Brazil đã vượt qua bốn trận đấu liên tiếp để tiến vào chung kết.

Trong trận tranh ngôi vô địch, Fonseca và Melo đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi ngược dòng đánh bại cặp đối thủ Constantin Frantzen và Robin Haase với tỷ số 4-6, 6-3, 10-8. Chiến thắng kịch tính trong loạt tie-break chạm 10 đã khiến Fonseca không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc ngay trên sân đấu. Đối với Marcelo Melo, cựu số 1 thế giới nội dung đôi, danh hiệu này còn mang ý nghĩa thiêng liêng khi anh dành tặng nó để tưởng nhớ người cha quá cố trong lễ trao cúp.

Joao Fonseca bật khóc sau khi đăng quang

Jessica Pegula: "Ước mơ số 1 thế giới không đến từ tiền bạc"

Bên cạnh diễn biến tại Rio Open, làng banh nỉ thế giới cũng đổ dồn sự chú ý vào Jessica Pegula. Tay vợt số 5 thế giới vừa có màn phản hồi đầy bản lĩnh trước những ý kiến cho rằng xuất thân giàu có là bệ phóng duy nhất cho sự nghiệp của cô. Là con gái của tỷ phú Terry Pegula, nhưng Jessica đã chứng minh năng lực bằng danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp vừa giành được tại Dubai.

Pegula khẳng định khát khao chinh phục vị trí số 1 thế giới đã luôn thường trực trong cô từ khi còn là một đứa trẻ, trước khi cô nhận thức được quy mô tài sản của gia đình. Sự bền bỉ và chuyên nghiệp của tay vợt người Mỹ trong nhiều năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi về động lực thi đấu của cô.

Alex Albon sắp lập kỷ lục lịch sử cùng đội đua Williams

Chuyển sang đường đua F1, Alex Albon đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử của đội đua giàu truyền thống Williams. Dự kiến tại chặng Miami GP diễn ra vào tháng 5 tới, tay đua người Thái Lan sẽ cán mốc 96 lần xuất phát cho đội, chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Nigel Mansell.

Việc vượt qua cột mốc của Mansell giúp Albon đứng ngang hàng với những tên tuổi vĩ đại như Damon Hill, Alain Prost và Jacques Villeneuve trong danh sách những tay đua biểu tượng của đội đua Anh quốc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Albon trong việc giúp Williams hồi sinh, tiêu biểu là vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng đội đua mùa trước.

Sức nóng hạng trung UFC: Sean Strickland đáp trả Khamzat Chimaev

Tại đấu trường võ thuật hỗn hợp, màn khẩu chiến giữa Sean Strickland và Khamzat Chimaev đang làm nóng hạng trung UFC. Sau chiến thắng trước Anthony Hernandez tại UFC Houston, Strickland đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh từng bị Chimaev áp đảo trong một buổi tập chung trước đây.

Võ sĩ người Mỹ cho rằng Chimaev đang cố tình thêu dệt câu chuyện và cáo buộc tay đấm người Chechnya chỉ muốn đối đầu với những đối thủ yếu hơn trong phòng tập để tìm kiếm cảm giác áp đảo. Những phát ngôn không kiêng nể này đang đặt nền móng cho một cuộc đối đầu tiềm năng đầy kịch tính giữa hai võ sĩ hàng đầu tại UFC trong thời gian tới.