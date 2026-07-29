Thắng 0 trận, thủng lưới 7 bàn: Giấc mơ ASEAN Cup 2026 của Campuchia vỡ vụn Hai thất bại cay đắng trước Singapore và Indonesia khiến giấc mơ lần đầu vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026 của Campuchia gần như sụp đổ hoàn toàn.

Trước khi bước vào ASEAN Cup 2026, đội tuyển Campuchia mang theo niềm kỳ vọng lớn lao về một cuộc lột xác lịch sử. Sự đầu tư bài bản vào hạ tầng cơ sở cùng những bước tiến ở các giải trẻ từng khiến người hâm mộ tin vào kịch bản lần đầu tiên "Chiến binh Angkor" vượt qua vòng bảng. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã nhanh chóng bóp nghẹt tham vọng đó chỉ sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng A.

Trải qua hai trận đấu, thầy trò HLV Koji Gyotoku chưa thu về điểm số nào và để thủng lưới tới 7 bàn. Giấc mơ đi tiếp đang dần khép lại trong sự thất vọng lớn của người hâm mộ bóng đá xứ chùa tháp.

Nỗi đau phút bù giờ và sự sụp đổ về bản lĩnh

Mọi chuyện bắt đầu bằng kịch bản không thể nghiệt ngã hơn ngay trên sân nhà. Trong cuộc đối đầu với Singapore, Campuchia đã thi đấu nỗ lực nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới ở phút bù giờ thứ 11 (90+11'), chấp nhận thất bại 1-2. Bàn thua ở những giây cuối cùng không đơn thuần là một tai nạn, mà phản ánh chính xác sự thiếu tập trung và ngây thơ về mặt bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Campuchia vừa để thua đậm Singapore. Ảnh: LĐBĐ Campuchia.

Sự sụp đổ tinh thần từ trận thua Singapore nhanh chóng kéo theo hệ lụy trong chuyến làm khách tại Indonesia. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, khoảng cách đẳng cấp đã bị phơi bày trần trụi qua thất bại nặng nề 1-5. Hệ thống phòng ngự của Campuchia dễ dàng bị xé nát chỉ sau vài đợt ép sân dồn dập từ đối phương.

Giới hạn thể chất và bài toán nhân sự

Sau trận thua Indonesia, HLV Koji Gyotoku không giấu giếm nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà. Chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận các học trò hoàn toàn lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi do thua thiệt rõ rệt về thể hình và sức mạnh thể chất. Đây là điểm yếu cố hữu của một nền bóng đá chưa chú trọng đúng mức đến thể lực và tư duy phòng ngự hiện đại ngay từ khâu đào tạo trẻ.

Bên cạnh yếu tố thể lực, bài toán lực lượng cũng khiến Campuchia rơi vào thế khó. Nhiều ngôi sao sáng giá đã vắng mặt do các câu lạc bộ chủ quản giữ quân để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Việc thiếu vắng bộ khung giàu kinh nghiệm khiến gánh nặng chuyên môn dồn hết lên vai các cầu thủ trẻ, những người chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm ở một giải đấu lớn.

Campuchia có nguy cơ rời giải sớm. Ảnh: LĐBĐ Campuchia.

Những quyết định mạo hiểm và thử thách phía trước

Bên cạnh yếu tố khách quan, những điều chỉnh nhân sự và cách tiếp cận trận đấu của HLV Koji Gyotoku cũng đang vấp phải nhiều hoài nghi. Việc lựa chọn lối chơi mạo hiểm trước một Indonesia sở hữu khả năng phản công sắc bén đã khiến Campuchia phải trả giá đắt.

Về lý thuyết, Campuchia vẫn còn cơ hội cứu vãn danh dự trong hai lượt trận cuối: gặp Timor-Leste vào ngày 3/8 và làm khách trên sân Mỹ Đình của đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7/8. Một chiến thắng trước Timor-Leste là mục tiêu khả thi, nhưng cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam là thử thách cực kỳ khó khăn. Để lách qua khe cửa hẹp, họ không chỉ bắt buộc phải thắng cả hai trận mà còn phải chờ đợi những kịch bản không tưởng từ các đối thủ khác.

Những gì diễn ra tại ASEAN Cup 2026 cho thấy sự nhiệt huyết trên khán đài hay các sân vận động hiện đại là chưa đủ. Bóng đá Campuchia cần một lộ trình nâng cấp căn cơ hơn về tư duy chiến thuật và thể chất nếu muốn thu hẹp khoảng cách trình độ với các đội bóng hàng đầu khu vực.