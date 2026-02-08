Tháng 8 quyết định của Man Utd: Bài toán Rashford và kế hoạch mua sắm của Carrick HLV Michael Carrick và ban lãnh đạo Man Utd đứng trước tháng 8 bản lề để chốt hạ tương lai Marcus Rashford, đồng thời nâng cấp lực lượng cho Champions League.

Tháng 8 trở thành khoảng thời gian mang tính sống còn đối với Manchester United. Sau kỳ World Cup đầy biến động, đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick đang gấp rút hoàn thiện cấu trúc nhân sự nhằm chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh và đấu trường Champions League danh giá.

Carrick đang ấp ủ những kế hoạch chuyển nhượng mới để giúp MU tiến xa hơn. Ảnh: Getty Images.

Nút thắt tương lai của Marcus Rashford

Tâm điểm ở hậu trường Old Trafford lúc này dồn vào Marcus Rashford. Sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona mà không được kích hoạt điều khoản mua đứt, tiền đạo 28 tuổi trở lại Manchester United trong bối cảnh tương lai bị đặt dấu hỏi lớn. Việc điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng hết hạn mà không nhận được đề nghị chính thức phản ánh thực tế về giá trị chuyển nhượng của anh ở thời điểm hiện tại.

Về mặt kỹ thuật, HLV Michael Carrick có mối quan hệ tốt đẹp với Rashford từ thời cả hai còn là đồng đội, khiến phương án tái hòa nhập chân sút này vào hệ thống chiến thuật trở nên khả thi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng vẫn ưu tiên phương án bán đứt để tối ưu hóa quỹ lương. Số phận của tiền đạo người Anh nhiều khả năng chỉ được định đoạt trong những ngày cuối cùng của cửa sổ chuyển nhượng.

Rashford vẫn còn cơ hội tại MU. Ảnh: Getty Images.

Gia cố hành lang cánh trái với Lewis Hall

Bên cạnh bài toán hàng công, việc gia cố hàng phòng ngự là ưu tiên then chốt. Dù Luke Shaw thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải 2025/26, tiền sử chấn thương cùng lịch thi đấu dày đặc tại Champions League buộc Carrick phải tìm kiếm phương án xoay tua chất lượng cao.

Mục tiêu hàng đầu của Man Utd là hậu vệ Lewis Hall từ Newcastle United. Trong bối cảnh Newcastle trải qua nhiều biến động lực lượng sau sự ra đi của HLV Eddie Howe cùng các trụ cột như Sandro Tonali và Anthony Gordon, Quỷ đỏ đang đàm phán để chiêu mộ cầu thủ này. Mức giá dự kiến khoảng 70 triệu bảng được đánh giá là khoản đầu tư dài hạn cho hành lang trái trong nhiều năm tới.

Nâng cấp tuyến giữa với Manu Kone

Trên bản đồ chiến thuật, Carrick đang xây dựng lối chơi kiểm soát bóng chủ động và thông minh. Sau khi bổ sung Andrey Santos, Youri Tielemans và tài năng trẻ Tynan Thompson từ Tottenham, tuyến giữa Man Utd vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Bên cạnh giấc mơ Aurelien Tchouameni, Manu Kone của AS Roma là mục tiêu khả thi hơn cả. Mức giá chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp dao động từ 30 đến 50 triệu bảng. Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, Kone được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh tranh chấp, chất thép và sự cơ động để đá cặp cùng Kobbie Mainoo tại trung tuyến.

Lịch thi đấu thuận lợi khởi đầu mùa giải

Không chỉ bận rộn trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd còn đứng trước cơ hội tích lũy điểm số tối đa ở giai đoạn đầu mùa giải trên sân cỏ. Việc đối đầu với hai đội bóng mới thăng hạng là Hull City và Ipswich Town trong hai vòng đấu đầu tiên tạo điều kiện thuận lợi để thầy trò Carrick giành trọn 6 điểm.

Hoàn tất các thương vụ trọng điểm như Lewis Hall, Manu Kone, giải quyết dứt điểm tương lai của Rashford và khởi đầu thuận lợi tại giải quốc nội sẽ là mẫu số chung cho một tháng 8 thành công, tạo tiền đề để Carrick đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế vốn có.