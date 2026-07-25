Thắng đậm Timor Leste 7-0, HLV Kim Sang-sik lập tức đưa tuyển Việt Nam trở lại mặt đất Tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 ấn tượng bằng trận thắng Timor Leste 7-0, nhưng HLV Kim Sang-sik cảnh báo toàn đội phải giữ sự tập trung cao độ.

Màn trình diễn bùng nổ đã giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste với tỷ số thuyết phục 7-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 vào tối 24/7. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng dập tắt sự chủ quan, yêu cầu các học trò lập tức hướng sự tập trung cho thử thách tiếp theo.

Chiến thắng 7-0 phản ánh chính xác thế trận áp đảo hoàn toàn của đội bóng áo đỏ. Ngay từ những phút đầu tiên, "Những chiến binh sao vàng" đã triển khai lối chơi với cường độ cao, duy trì sự tự tin và kiểm soát tốt không gian trên sân. Chuỗi bài phối hợp hiệu quả cùng khả năng di chuyển linh hoạt giúp đại diện Việt Nam dễ dàng làm chủ cuộc chơi và liên tục ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giành được một chiến thắng thuyết phục. Nhờ sự nỗ lực của toàn đội, các cầu thủ đã thể hiện phong độ tốt, có những pha di chuyển hiệu quả và giữ được sự tự tin cao độ.”

Cảnh báo tâm lý thỏa mãn trước thử thách Singapore

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Kim Sang-sik tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Ông nhấn mạnh rằng việc thắng đậm ở trận mở màn không được phép trở thành lý do dẫn đến tâm lý thỏa mãn hay lơ là trong chặng đường còn lại của giải đấu.

Thử thách tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ là Singapore – đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste nhờ tính kỷ luật trong tổ chức phòng ngự cùng dàn nhân sự giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhận định về đối thủ này, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết:

“Chúng tôi muốn duy trì sự tự tin này cho trận gặp Singapore. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện một bộ mặt tích cực và tốt hơn nữa trong giai đoạn sắp tới.”

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân vận động Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào ngày 31/7. Việc duy trì được thể lực và sự tập trung tối đa sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới một kết quả thuận lợi tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.