Thắng hủy diệt Đồng Tháp 5-1, Đồng Nai vô địch lượt đi giải Hạng Nhất 2025/2026

Trường Tươi Đồng Nai đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho suất thăng hạng bằng chiến thắng áp đảo 5-1 trước Đồng Tháp tại vòng 10 giải vô địch quốc gia hạng nhất 2025/2026 diễn ra chiều ngày 27/2. Kết quả này giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ chính thức vô địch lượt đi sớm một vòng đấu.

Sức mạnh tập thể khi thiếu vắng các ngôi sao

Bước vào trận đấu với tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi cả hai trụ cột Công Phượng và Minh Vương đều vắng mặt do chấn thương, HLV Nguyễn Việt Thắng đã có những điều chỉnh nhân sự hợp lý. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà vẫn duy trì được sự liền mạch và áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.

Đồng Nai giành chiến thắng hủy diệt. Ảnh: Câu lạc bộ Đồng Nai.

Phút thứ 12, ưu thế của Đồng Nai được cụ thể hóa. Từ một pha tấn công biên sắc nét, Văn Khoa thực hiện quả tạt chuẩn xác để Thanh Minh đánh đầu kiến tạo cho Thanh Bình dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi khi Văn Khoa trực tiếp ghi bàn bằng cú sút chéo góc quyết đoán, sớm định đoạt thế trận cho đội chủ nhà.

Cơn mưa bàn thắng và sự sụp đổ của Đồng Tháp

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Đồng Tháp - đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng - không thể chống đỡ trước sức tấn công đa dạng của đối thủ. Phút 50, Thanh Minh nới rộng cách biệt lên 3-0 trước khi Thanh Bình hoàn tất cú đúp ở phút 70.

Chưa dừng lại ở đó, ngoại binh Alex Sandro điền tên lên bảng tỷ số ở phút 72, nâng tỷ số lên 5-0. Những nỗ lực muộn màng của đội khách chỉ giúp họ có được bàn danh dự ở phút 78 do công của Hữu Nghĩa. Trận đấu khép lại với thắng lợi tưng bừng 5-1 cho đội chủ sân Đồng Nai.

Thống kê ấn tượng của nhà vô địch lượt đi

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Đồng Nai duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải. Với 24 điểm sau 10 trận, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi.

Thông số Đồng Nai Đối thủ gần nhất Điểm số 24 điểm Khánh Hòa (19 điểm) Khoảng cách - 5 điểm Thành tích Bất bại -

Với việc bỏ xa đội nhì bảng Khánh Hòa 5 điểm và đội xếp thứ ba TP. HCM 7 điểm, Đồng Nai đã chính thức giành chức vô địch lượt đi sớm một vòng đấu. Đây là bước đệm quan trọng để đội bóng hướng tới mục tiêu giành vé thăng hạng lên V-League mùa giải tới.