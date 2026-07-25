Thắng hủy diệt Rosenborg 5-0, Manchester United chứng kiến phản ứng bất ngờ từ thần đồng JJ Gabriel Dù không được HLV Michael Carrick trao cơ hội ra sân trong chiến thắng 5-0 của Man United trước Rosenborg, tài năng 15 tuổi JJ Gabriel vẫn gửi thông điệp đầy bản lĩnh.

Manchester United vừa có màn đáp trả đanh thép sau thất bại 0-1 trước Wrexham bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Rosenborg ngay tại Trondheim. Bất chấp màn trình diễn thăng hoa của dàn cầu thủ trẻ trên sân, thông điệp đăng tải sau trận của thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel mới là điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Sức mạnh áp đảo và sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ

Bước vào trận đấu giao hữu trên đất Na Uy, HLV Michael Carrick đưa ra đội hình xuất phát kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó hai tài năng từ học viện là Shea Lacey và Radek Vitek được trao cơ hội ngay từ đầu. Cầu thủ trẻ Shea Lacey nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét khi mở tỷ số trận đấu bằng một cú cứa lòng đẳng cấp, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Tiếp đà hưng phấn, Joshua Zirkzee – người đảm nhận vai trò trung phong trong ngày Benjamin Sesko ngồi trên băng ghế dự bị – đã nhân đôi cách biệt. Chân sút này thực hiện chuỗi xử lý bóng kỹ thuật mượt mà trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Rosenborg.

JJ Gabriel vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội chứng tỏ bản thân tại Manchester United.

Sau khi thiết lập thế trận an toàn, HLV Carrick thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự để thử nghiệm lực lượng. Tốc độ trận đấu tiếp tục thuộc về Quỷ đỏ khi Jacob Devaney nhanh chân đá bồi nâng tỷ số lên 3-0. Ở hành lang cánh phải, Jaydan Kamason trở thành ngòi nổ nguy hiểm với hai đường chuyền dọn cỗ chính xác, lần lượt giúp Harry Amass đệm bóng cận thành và Ethan Williams ghi bàn ấn định thắng lợi đậm đà 5-0.

Thông điệp bản lĩnh của thần đồng 15 tuổi

Mặc dù chứng kiến cơn mưa bàn thắng của các đồng đội, hai tài năng trẻ JJ Gabriel và Jim Thwaites đã không được trao phút thi đấu nào. Sự xuất hiện của Gabriel trong danh sách du đấu từng tạo nên sự kỳ vọng lớn về màn ra mắt đội một của thần đồng 15 tuổi này, nhưng anh đành phải theo dõi toàn bộ trận đấu từ băng ghế dự bị.

Bất chấp việc chưa được trao cơ hội, sao trẻ mang áo số 77 tỏ ra rất chín chắn. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Gabriel đã đăng tải bức ảnh chiếc áo đấu của mình cùng dòng trạng thái ngắn gọn đúng một từ: "Patience" (Kiên nhẫn).

Ký giả Simon Stone của BBC cũng chia sẻ khoảnh khắc Gabriel tươi tắn tạo dáng bên chiếc áo đấu với tâm lý vô cùng thoải mái. Tinh thần chuyên nghiệp này hứa hẹn sẽ là bước đệm để tài năng 15 tuổi tìm kiếm cơ hội ra sân trong trận giao hữu tiếp theo gặp Atletico Madrid của HLV Diego Simeone vào thứ Bảy tới.