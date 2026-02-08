Thắng Malaysia 2-0, HLV Thái Lan vẫn đau đầu về bài toán thể lực Dù đánh bại Malaysia 2-0 để dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson vẫn bày tỏ sự lo ngại khi nhiều trụ cột Thái Lan có dấu hiệu suy giảm thể lực.

Tuyển Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia vào tối ngày 1/8. Kết quả này giúp đại diện xứ chùa vàng giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chiến thắng, bài toán thể lực đang bắt đầu đe dọa tham vọng của thầy trò HLV Anthony Hudson.

Ông Anthony Hudson lo ngại thể lực của tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Niềm vui giữ sạch lưới và nỗi lo thể lực

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Anh dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cần khắc phục ngay lập tức nếu muốn tiến xa tại giải đấu năm nay.

"Trước hết, tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ. Chúng tôi đã tạo ra một trận đấu tốt. Điều khiến tôi hài lòng là đội giành được chiến thắng và tiếp tục giữ sạch lưới", HLV Anthony Hudson chia sẻ. "Tuy nhiên, về cuối trận, một số cầu thủ đã xuống sức, bị chuột rút và gặp vấn đề về thể lực. Đó là bài toán tôi phải giải quyết để giúp các cầu thủ có nền tảng thể lực tốt hơn trong thời gian tới".

Đồng quan điểm với thuyền trưởng của mình, đội trưởng Sarach Yooyen đánh giá cao tính kỷ luật của toàn đội: "Điều quan trọng nhất là toàn đội đã chơi gắn kết và giữ sạch lưới. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ trước khi bước vào trận đấu này".

Cục diện bảng B ASEAN Cup 2026

Bên phía đối diện, dù thiếu vắng tiền đạo chủ lực Endrick dos Santos do chấn thương nặng, Malaysia vẫn thể hiện sự khó chịu trong lối chơi. HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận đối thủ đã gây ra không ít khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Thái Lan.

Sau trận thua này, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe tạm thời đứng nhì bảng B với 6 điểm nhưng đã thi đấu 3 lượt trận. Malaysia sẽ có trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết gặp Philippines vào ngày 8/8 tới.

Trong khi đó, Thái Lan đang nắm lợi thế cực lớn để độc chiếm ngôi đầu. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Anthony Hudson là chuyến làm khách trên sân của Philippines vào ngày 4/8, nơi bài toán hồi phục thể lực sẽ quyết định trực tiếp tới thành bại của họ.