Thắng ngược Đức 2-1, Ecuador thắp hy vọng đi tiếp ở lượt cuối World Cup
Đội tuyển Đức đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi trận toàn thắng, trong khi Ecuador đối mặt với áp lực nặng nề sau những kết quả không như ý tại vòng bảng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Ecuador tiếp đón Đức.
- 2'BÀN THẮNG! Đức (0-1)
Phút 2': Leroy Sané (Đức) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 0 - 1.
- 9'BÀN THẮNG! Ecuador (1-1)
Phút 9': Nilson Angulo (Ecuador) lập công (kiến tạo: Pedro Vite). Tỷ số: 1 - 1.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Piero Hincapié (Ecuador) nhận thẻ vàng (Foul).
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Aleksandar Pavlović (Đức) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Đức): Aleksandar Pavlović vào sân thay Angelo Stiller.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'VAR
Phút 47': Phạt đền bị hủy — Kai Havertz (Đức).
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Alan Franco (Ecuador) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 60'Thay người
Phút 60' (Đức): Kai Havertz vào sân thay Deniz Undav.
- 60'Thay người
Phút 60' (Đức): Joshua Kimmich vào sân thay Malick Thiaw.
- 64'Thay người
Phút 64' (Ecuador): Enner Valencia vào sân thay Kevin Rodriguez.
- 64'Thay người
Phút 64' (Ecuador): Alan Franco vào sân thay Angelo Preciado.
- 64'Thay người
Phút 64' (Đức): Felix Nmecha vào sân thay Maximilian Beier.
- 71'Thay người
Phút 71' (Ecuador): Piero Hincapié vào sân thay Pervis Estupinan.
- 73'Thay người
Phút 73' (Đức): Florian Wirtz vào sân thay Pascal Groß.
- 77'BÀN THẮNG! Ecuador (2-1)
Phút 77': Gonzalo Plata (Ecuador) lập công (kiến tạo: Kevin Rodriguez). Tỷ số: 2 - 1.
- 85'Thay người
Phút 85' (Ecuador): John Yeboah vào sân thay Felix Torres.
- 85'Thay người
Phút 85' (Ecuador): Nilson Angulo vào sân thay Jordy Caicedo.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Gonzalo Plata (Ecuador) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Ecuador 2-1 Đức
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 05:01 26/06/2026
Cuộc đối đầu giữa Ecuador và Đức tại MetLife Stadium trong khuôn khổ World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau, mà còn là trận đấu mang tính chất quyết định đến cục diện bảng đấu khi cả hai đang ở những vị thế hoàn toàn trái ngược về mặt phong độ.
Đội tuyển Đức: Sức mạnh của sự ổn định
Đội tuyển Đức bước vào trận đấu này với tâm thế vô cùng tự tin. Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, "Cỗ xe tăng" đang thể hiện một bộ mặt thuyết phục với chuỗi phong độ thăng hoa. Cụ thể, trong hai lần ra sân gần nhất, đại diện châu Âu đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp.
Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận là chìa khóa giúp Đức chiếm ưu thế. Với đà hưng phấn hiện tại, đội tuyển Đức chắc chắn muốn tiếp tục duy trì mạch thắng để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch và sớm định đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Lối chơi kỷ luật và sự hiệu quả trong các phương án tấn công đa dạng đang biến họ trở thành một đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại ở thời điểm này.
Ecuador: Nỗ lực tìm lại chính mình
Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Ecuador đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thống kê phong độ gần đây cho thấy đại diện Nam Mỹ chưa có được kết quả như ý khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong hai trận đấu vừa qua. Đáng chú ý, trận thua ở lần ra sân gần nhất đã đặt họ vào tình thế buộc phải có điểm nếu không muốn sớm dừng bước.
Dù đang gặp bất lợi về mặt tâm lý, nhưng Ecuador luôn được biết đến với lối chơi giàu thể lực và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Để có thể đứng vững trước sức ép từ phía đội tuyển Đức, Ecuador cần phải thắt chặt hàng phòng ngự và tận dụng tối đa những tình huống phản công chớp nhoáng. Sự lỳ lợm của các cầu thủ Nam Mỹ có thể là vũ khí giúp họ tạo nên bất ngờ tại MetLife Stadium.
Nhận định thế trận
Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội tuyển Đức rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn. Khả năng kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi của họ sẽ là thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự của Ecuador. Tuy nhiên, trong một giải đấu có tính chất khắc nghiệt như World Cup, yếu tố tinh thần và sự quyết tâm của đội bóng ở thế cửa dưới như Ecuador là điều không thể xem thường.
Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía Đức, trong khi Ecuador sẽ chủ động chơi lùi sâu và chờ đợi cơ hội. Kết quả của cuộc chạm trán này sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu Ecuador có thể đứng vững trước những đợt hãm thành liên tục của đối thủ hay không.
Phong độ gần đây của Ecuador
- 21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)
- 15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thua)
- 08/06/2026: Ecuador 3-0 Guatemala (Thắng)
- 31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thắng)
- 01/04/2026: Hà Lan 1-1 Ecuador (Hòa)
Phong độ gần đây của Đức
- 21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)
- 15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thắng)
- 07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thắng)
- 01/06/2026: Đức 4-0 Phần Lan (Thắng)
- 31/03/2026: Đức 2-1 Ghana (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
Phong độ và thống kê đội
Ecuador (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: LD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
Đức (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 2 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 9 bàn (TB: 4.5 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Ecuador: Không có thông tin chấn thương
Germany: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Germany
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 10%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 45%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: bàn
- Khách: -5.5 bàn
Lời khuyên: Winner : Germany
Cập nhật đội hình lúc 02:31 26/06/2026
Đội hình chính thức
Ecuador
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: S. Beccacece
Đội hình xuất phát:
- 1. H. Galíndez (G)
- 21. A. Franco (M)
- 4. J. Ordoñez (D)
- 6. W. Pacho (D)
- 3. P. Hincapié (D)
- 9. J. Yeboah (M)
- 23. M. Caicedo (M)
- 15. P. Vite (M)
- 20. N. Angulo (F)
- 19. G. Plata (F)
- 13. E. Valencia (F)
Dự bị:
- 2. F. Torres
- 7. P. Estupiñán
- 16. J. Caicedo
- 12. M. Ramírez
- 17. A. Preciado
- 5. J. Alcívar
- 22. G. Valle
- 25. J. Porozo
- 18. D. Castillo
- 26. Y. Medina
- 14. A. Minda
- 24. Jeremy Arévalo
- 8. A. Valencia
- 11. K. Rodríguez
- 10. K. Páez
Đức
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: J. Nagelsmann
Đội hình xuất phát:
- 1. M. Neuer (G)
- 6. J. Kimmich (M)
- 4. J. Tah (D)
- 2. A. Rüdiger (D)
- 22. D. Raum (D)
- 23. F. Nmecha (M)
- 5. A. Pavlović (M)
- 19. L. Sané (F)
- 10. J. Musiala (M)
- 17. F. Wirtz (M)
- 7. K. Havertz (F)
Dự bị:
- 25. A. Ouédraogo
- 24. M. Thiaw
- 9. J. Leweling
- 11. N. Woltemade
- 14. M. Beier
- 16. A. Stiller
- 3. W. Anton
- 26. D. Undav
- 21. A. Nübel
- 20. N. Amiri
- 8. L. Goretzka
- 13. P. Groß
- 12. O. Baumann