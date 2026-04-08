Thắng thuyết phục Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam chiếm đỉnh bảng A và rộng cửa vào bán kết Thắng Indonesia 3-0 ngay tại Pakansari, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và hiệu số +10, chỉ cần hòa Campuchia ở lượt cuối để vào bán kết.

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari của Indonesia tại lượt trận ngày 3/8 đã tạo ra bước ngoặt lớn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Bằng lối chơi khoa học, chuyển trạng thái sắc bén cùng sự tỏa sáng của các cá nhân, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ phá dớp lịch sử mà còn vươn lên chiếm vị trí nhất bảng A, nắm trọn quyền tự quyết tấm vé vào bán kết.

Màn trình diễn bản lĩnh tại chảo lửa Pakansari

Trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp ở Bogor, tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba và đối mặt với áp lực lớn. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu chủ động đã giúp nhà đương kim vô địch nhanh chóng áp đặt thế trận lên đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 6, xuất phát từ tình huống phối hợp ăn ý với Hoàng Đức, Văn Vĩ mở tỷ số cho đội khách. Khi Indonesia còn chưa kịp xóc lại đội hình, Hai Long đã thực hiện cú bứt tốc ấn tượng từ phần sân nhà ở phút 14, nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm chuẩn xác.

Trong hiệp hai, dù Indonesia gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ, hệ thống phòng ngự của Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Phút 71, Hoàng Đức tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Xuân Son ấn định thắng lợi 3-0. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia ngay trên sân đối phương.

Bảng xếp hạng bảng A AFF Cup 2026

Sau ba lượt trận, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 7 điểm cùng hiệu số vượt trội (+10).

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10 0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4 1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8 4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5 7 -2 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Sự cân bằng hoàn hảo: Công cường, thủ vững

Đội tuyển Việt Nam hiện là đại diện duy nhất tại bảng A chưa để thủng lưới bàn nào sau ba trận đấu. Lần lượt vượt qua Timor Leste (7-0), hòa Singapore (0-0) và thắng Indonesia (3-0), đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu hàng phòng ngự kiên cố nhất cùng hàng công hiệu quả nhất giải đấu với 10 bàn thắng.

Điểm đáng chú ý trong cách vận hành chiến thuật của tuyển Việt Nam là sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành. Các bàn thắng đến từ nhiều vị trí khác nhau, giảm bớt sự phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, trong khi vai trò cầm nhịp của Hoàng Đức ở tuyến giữa mang lại sự cân bằng tối ưu.

Kịch bản vào bán kết của tuyển Việt Nam

Với khoảng cách hiệu số +10 cực kỳ an toàn, nhiệm vụ của Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 7/8 gặp Campuchia tương đối dễ dàng:

Chỉ cần hòa: Tuyển Việt Nam sẽ có 8 điểm, chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng A để giành vé vào bán kết bất chấp kết quả trận đấu giữa Singapore và Indonesia.

Tuyển Việt Nam sẽ có 8 điểm, chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng A để giành vé vào bán kết bất chấp kết quả trận đấu giữa Singapore và Indonesia. Nếu thắng: Việt Nam sẽ đạt 10 điểm và có cơ hội lớn khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, qua đó tạo lợi thế khi bốc thăm chia cặp ở vòng trong.

Việt Nam sẽ đạt 10 điểm và có cơ hội lớn khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, qua đó tạo lợi thế khi bốc thăm chia cặp ở vòng trong. Nếu thua: Việt Nam giữ nguyên 7 điểm và phải chờ đợi kết quả phân định giữa Singapore và Indonesia để so sánh các chỉ số phụ.

Cuộc chiến sinh tử giữa Singapore và Indonesia

Trong khi Việt Nam nắm lợi thế lớn, tấm vé còn lại của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Singapore (7 điểm) và Indonesia (6 điểm). Đội bóng xứ vạn đảo buộc phải thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp, trong khi Singapore chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp nếu Indonesia không thể vượt qua họ về điểm số.

Ở phía cuối bảng, Campuchia (3 điểm) chỉ còn cơ hội trên lý thuyết, còn Timor Leste đã chính thức bị loại sau 4 trận toàn thua.

Cập nhật cục diện bảng B trước loạt trận tiếp theo

Tại bảng B, cuộc đua giành hai suất vào bán kết cũng đang diễn ra căng thẳng giữa Thái Lan và Malaysia.

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7 0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5 3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5 5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1 13 -12 0

Loạt trận ngày 4/8 tại bảng B chứng kiến màn chạm trán giữa Myanmar - Lào và Philippines - Thái Lan. Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp Thái Lan sớm ghi tên mình vào vòng bán kết.