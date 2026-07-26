Thắng Timor Leste 7-0, HLV Kim Sang-sik giăng bẫy chiến thuật hay hàng thủ Việt Nam báo động Dù đè bẹp Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm. Liệu đây là sơ hở thực sự hay đòn nhử mồi của HLV Kim Sang-sik?

Đội tuyển Việt Nam đã mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả rực rỡ trên bảng điện tử khi đè bẹp Timor Leste với tỷ số 7-0. Tuy nhiên, đằng sau cơn mưa bàn thắng ấy, giới chuyên môn lại nhìn thấy những gợn sóng ngầm nơi hệ thống phòng ngự – nơi một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều vẫn có thể tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mươi.

Hàng công thăng hoa, nhưng phòng tuyến tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự khiến NHM an tâm.

Bảng điện tử rực rỡ và những con số biết nói

Nếu gạt bỏ sự hưng phấn từ tỷ số đậm đà để phân tích sâu vào diễn biến chiến thuật, sự lo lắng cho khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang là hoàn toàn có cơ sở. Số liệu thống kê sau trận đấu chỉ ra rằng Timor Leste đã tạo ra ít nhất từ 3 đến 4 cơ hội ghi bàn thực sự rõ nét.

Cụ thể, ở phút 58, Da Silva có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Đến các phút 62 và 85, mành lưới của tuyển Việt Nam liên tục chao đảo khi bóng đi chệch cột dọc hoặc dội trúng khung gỗ từ những vị trí dứt điểm hoàn toàn trống trải. Đáng lo ngại nhất là tình huống ở phút 89, khi từ một quả phạt góc, Juvito Moniz thoải mái đánh đầu trong vòng cấm mà không bị ai kèm cặp do sự thiếu tập trung của Đoàn Văn Hậu, tạo điều kiện cho Pereira dứt điểm cận thành ở cự ly chỉ khoảng 5 mét.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hàng thủ Việt Nam bộc lộ những khoảng trống chết người. Những sai số tương tự đã từng xuất hiện trong trận giao hữu với Myanmar khi đối phương thực hiện các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh.

Lựa chọn nhân sự gây tò mò của HLV Kim Sang-sik

Đứng trước những lỗ hổng phòng ngự rõ ràng, phản ứng của HLV Kim Sang-sik lại mang đến một sự tò mò lớn cho giới quan sát. Thay vì đưa vào sân một tiền vệ phòng ngự thực thụ để gia cố tấm khiên trước hàng thủ – vai trò mà Doãn Ngọc Tân từng đảm nhận rất hiệu quả trước đây – chiến lược gia người Hàn Quốc lại thực hiện những sự thay đổi mang tính thử nghiệm nhân sự thuần túy.

HLV Kim liệu có đang 'giăng bẫy' các đối thủ lớn?

Khi rút Thành Chung, Tiến Anh và Văn Vĩ ra nghỉ, ông Kim đã đưa vào sân Việt Anh, Tuấn Tài và Lê Văn Đô. Những điều chỉnh này dường như không tập trung vào việc vá các lỗ hổng chiến thuật mà thiên về việc luân phiên lực lượng. Hệ quả là sau các thay đổi này, những pha hãm thành của Timor Leste thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn.

Cái bẫy chiến thuật hay sự chệch choạc hệ thống?

Chính sự chấp nhận rủi ro này đã làm nảy sinh một giả thuyết thú vị: Liệu HLV Kim Sang-sik có đang chủ động giăng một cái bẫy cho các đối thủ mạnh hơn như Indonesia hay Singapore?

Trong quá khứ, việc bế tắc trước những hàng thủ số đông thi đấu lùi sâu luôn là bài toán khó giải của tuyển Việt Nam. Bằng cách phơi bày một số yếu điểm ngay trước khung thành nhà, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể đang kích thích đối phương dâng cao đội hình tấn công, từ đó tạo ra khoảng trống phản công cho những mũi nhọn như Xuân Son hay Đình Bắc khai thác.

Thực tế trên sân cho thấy ngay sau những bàn thắng đầu tiên, tuyển Việt Nam đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu, cho phép Timor Leste dâng cao trước khi tung ra những đòn trừng phạt quyết định. Dù vậy, những sơ hở này cũng có thể đơn thuần là hệ lụy của một hệ thống phòng ngự chưa thực sự vào phom. Câu trả lời chính xác nhất sẽ chỉ xuất hiện khi tuyển Việt Nam chạm trán những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở các lượt trận tiếp theo.