Thắng Timor Leste 7-0, tuyển Việt Nam lộ vết xước chiến thuật nơi hàng thủ Màn hủy diệt Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026 vẫn để lộ những lỗ hổng phòng ngự nguy hiểm của HLV Kim Sang-sik trước trận đại chiến với Indonesia.

Chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026 mang lại niềm phấn khích lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn thăng hoa của hàng công là những khoảng trống đáng lo ngại nơi hệ thống phòng ngự, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải nhanh chóng tìm ra lời giải.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại sau chiến thắng Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Bữa tiệc bàn thắng và những thử nghiệm tuyến dưới

Hàng công của đội tuyển Việt Nam đã có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả. Tài năng trẻ Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ bằng một cú hat-trick, chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đóng góp cú đúp, trong khi Nguyễn Xuân Son và thủ quân Nguyễn Quang Hải mỗi người ghi một bàn để khép lại bữa tiệc bàn thắng. Tinh thần thi đấu của toàn đội cũng được ghi nhận qua hình ảnh Xuân Son tích cực lùi sâu cản phá cú sút của đối phương dù đội nhà đã dẫn trước với khoảng cách an toàn.

Dù áp đảo hoàn toàn về thế trận, hàng thủ Việt Nam lại trải qua nhiều thời điểm chệch choạc. HLV Kim Sang-sik tận dụng trận đấu này để thử nghiệm bộ khung phòng ngự hoàn toàn mới: thủ môn Lê Giang Patrik bắt chính, bộ ba trung vệ gồm Đoàn Văn Hậu (lệch trái), Nguyễn Thành Chung (trung tâm) và Phạm Xuân Mạnh (lệch phải). Việc xáo trộn vị trí khi Văn Hậu đá trung vệ thay Nguyễn Nhật Minh và Xuân Mạnh được gò vào vai trò mới đã bộc lộ nhiều điểm chệch choạc.

Bài toán cự ly đội hình và khoảng trống tuyến giữa

Sự thiếu ăn ý khiến hệ thống phòng ngự áo đỏ nhiều lần bị đối thủ chọc thủng. Ở phút 53, tiền vệ Claudio Orsorio tạt bóng thoải mái để đồng đội ập vào đánh đầu cận thành chệch cột dọc. Đến phút 59, cánh phải tiếp tục bị khoan thủng, tạo điều kiện cho Timor Leste áp sát biên ngang và dứt điểm dội cột dọc.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình chưa hợp lý, đặc biệt là khoảng trống giữa trung vệ lệch và hậu vệ biên. Bên cạnh đó, việc bố trí Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ tạo ra con dao hai lưỡi. Cả hai đều có thiên hướng dâng cao phân phối bóng nhưng thiếu kỹ năng đánh chặn lùi sâu, để lại khoảng không trống trải ngay phía trước vòng cấm.

HLV Kim Sang-sik cần tìm ra phương án điều chỉnh hệ thống phòng ngự. (Ảnh: Getty Images)

Thử thách cực hạn trước Indonesia

Việc đẩy cao đội hình thêm 10-15 mét thể hiện triết lý lấy tấn công làm nền tảng của HLV Kim Sang-sik, nhằm tối ưu hóa sức mạnh của Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc. Thế nhưng, điều này cũng khiến không gian sau lưng hàng thủ trở nên cực kỳ mênh mông. Trong bối cảnh thiếu vắng thủ lĩnh Đỗ Duy Mạnh, còn Văn Hậu, Thành Chung, Khổng Minh Gia Bảo và Bùi Hoàng Việt Anh chưa đạt phong độ tốt nhất, cấu trúc này tỏ ra rất mong manh.

Thử thách tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ là chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Pakansari gặp Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu dàn hỏa lực nhập tịch chất lượng với Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdhani và trung phong cao 1,96m Mitchell Baker. HLV Kim Sang-sik chỉ còn đúng một tuần để siết lại kỷ luật chiến thuật trước khi bước vào trận đại chiến quyết định.