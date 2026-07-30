Thanh Hằng và Phùng Đức Hiếu trải lòng về đời tư và nghề nghiệp trong Sao Check trên VTV3 Chương trình Sao Check tuần này mang đến không gian trò chuyện chân thực với siêu mẫu Thanh Hằng và diễn viên Phùng Đức Hiếu lúc 22h05 trên VTV3.

Chương trình Sao Check phát sóng tuần này trên kênh VTV3 mang đến không gian trò chuyện sâu lắng cùng hai khách mời đặc biệt: siêu mẫu Thanh Hằng và diễn viên Phùng Đức Hiếu. Khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe những góc khuất, trăn trở và nỗ lực làm nghề phía sau màn ảnh của các nghệ sĩ.

Thanh Hằng mở lòng về kỷ niệm phim ảnh và đời sống cá nhân

Vào lúc 22h05 thứ Năm (ngày 30/7), siêu mẫu Thanh Hằng sẽ là nhân vật mở màn. Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ trong các dự án phim ảnh từng tham gia, cô còn chia sẻ những câu chuyện dung dị trong đời sống cá nhân. Đó là những thăng trầm đã giúp nữ nghệ sĩ rèn luyện thêm sự bản lĩnh đằng sau ánh đèn sân khấu.

Phùng Đức Hiếu bộc bạch hành trình làm nghệ thuật thầm lặng

Tiếp nối mạch cảm xúc, tập phát sóng vào lúc 22h05 thứ Sáu (ngày 31/7) sẽ mang đến những câu chuyện làm nghề đầy tâm huyết của diễn viên Phùng Đức Hiếu. Qua lăng kính bình yên của chương trình, những trăn trở và nỗ lực phía sau màn ảnh của anh sẽ được khắc họa một cách chân thực, gần gũi nhất.

Sự mộc mạc của hai khách mời hứa hẹn tạo nên nhịp cầu đồng cảm, giúp công chúng thêm thấu hiểu và trân trọng bản lĩnh nghề nghiệp của những người làm nghệ thuật. Chương trình Sao Check phát sóng vào lúc 22h05 thứ Năm (30/7) và thứ Sáu (31/7) trên kênh VTV3.