Đời sống Thanh Hóa bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 điểm Theo Công văn 2303/UBND-VHXH ngày 3/2/2026, Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 4 địa điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 2303/UBND-VHXH ngày 3/2/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Văn bản xác định rõ địa điểm, số lượng giàn pháo, nguồn kinh phí và nguyên tắc tổ chức theo hướng an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành; Xã Mường Lát; Xã Quan Sơn; Xã Hồi Xuân Thời gian bắn thống nhất trong toàn tỉnh, bắt đầu từ 00h00 ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Thanh Hóa

Kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước

Toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa:

sử dụng pháo từ nguồn hỗ trợ của tài trợ cho tỉnh. Điểm Quảng trường Lam Sơn sử dụng kinh phí xã hội hóa do UBND các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang huy động.

Cách triển khai này thể hiện nguyên tắc rõ ràng: không sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực cộng đồng nhưng vẫn đặt dưới sự quản lý, điều phối của chính quyền.