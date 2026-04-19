Thanh Hóa chia điểm đầy tiếc nuối trước 10 người Sông Lam Nghệ An tại V-League Dù sở hữu lợi thế hơn người và có bàn dẫn trước, đội bóng xứ Thanh vẫn để Sông Lam Nghệ An cầm hòa 1-1, qua đó lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua trụ hạng.

Trận derby Bắc Trung bộ tại vòng 19 V-League 2025-2026 đã diễn ra với kịch bản khó tin khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành lại 1 điểm quý giá trong thế thiếu người. Kết quả hòa 1-1 khiến Thanh Hóa tiếp tục lún sâu vào thế khó ở nhóm cuối bảng xếp hạng, dù họ đã có mọi lợi thế để định đoạt trận đấu.

Bước ngoặt từ công nghệ VAR và bàn mở tỷ số

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút 31. Trung vệ Văn Khánh của SLNA có pha phạm lỗi nguy hiểm với Ngọc Mỹ ngay sát vòng cấm. Sau khi trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của đội trưởng đội khách. Việc mất đi chốt chặn quan trọng nhất nơi hàng thủ buộc SLNA phải lùi sâu đội hình chống đỡ.

Sức ép liên tục của chủ nhà Thanh Hóa cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 45+3. Tận dụng khoảng trống hiếm hoi trước vòng cấm, Lê Văn Thắng thực hiện cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một tưởng chừng đã mở ra một chiến thắng dễ dàng cho đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp.

Sự kiên cường của 10 cầu thủ xứ Nghệ

Bước sang hiệp hai, dù chơi thiếu người, SLNA lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác dưới sự chỉ đạo của HLV Văn Sỹ Sơn. Đội khách chơi kỷ luật, tập trung vào các tình huống phản công nhanh. Phút 70, từ một pha lên bóng sắc lẹm, Trần Mạnh Quỳnh bứt tốc mạnh mẽ vượt qua hàng thủ chủ nhà trước khi dứt điểm tinh tế để gỡ hòa 1-1.

Trong 20 phút cuối, Thanh Hóa dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm trận thắng. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Cao Văn Bình cùng một chút kém may mắn khi bóng một lần tìm đến xà ngang đã khiến đội chủ nhà không thể có thêm bàn thắng.

Thống kê trận đấu

Thông số Thanh Hóa Sông Lam Nghệ An Tỷ số 1 1 Bàn thắng Lê Văn Thắng (45+3') Trần Mạnh Quỳnh (70') Thẻ đỏ 0 Quế Ngọc Văn Khánh (31') Điểm số hiện tại 17 điểm (hạng 12) 24 điểm (hạng 8)

Trận hòa này đẩy Thanh Hóa vào thế báo động khi họ hiện chỉ còn hơn nhóm nguy hiểm 4 điểm trong bối cảnh giải đấu đang trôi về những vòng cuối. Ngược lại, 1 điểm đầy bản lĩnh giúp SLNA duy trì vị trí thứ 8 và tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp dưới. Sự kiên cường của đội bóng xứ Nghệ một lần nữa cho thấy tinh thần thi đấu không bỏ cuộc dù phải đối mặt với nghịch cảnh về quân số.