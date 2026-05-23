Thanh Hóa chia điểm HAGL: Tội đồ Abdurakhmanov hóa người hùng tại V-League Tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov trở thành nhân vật chính trong trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và HAGL khi vừa phản lưới nhà, vừa ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính ở vòng 24.

Trận đối đầu trực tiếp giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 24 V-League 2025/26 đã diễn ra với kịch bản khó tin nhất dành cho người hâm mộ xứ Thanh. Trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc, ngoại binh Odilzhon Abdurakhmanov đã tự mình viết nên một câu chuyện kỳ lạ khi trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu bằng những pha lập công ở cả hai đầu sân.

Thanh Hóa và HAGL chia điểm kịch tính ở vòng 24 V-League 2025/26. Ảnh: V.A - Vietnamnet.

Bi kịch phản lưới nhà và nỗ lực sửa sai

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở được tạo ra về phía khung thành đội bóng phố Núi với những tình huống pressing tầm cao liên tục.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ đầy nghiệt ngã. Phút thứ 16, khi Thanh Hóa đang hoàn toàn kiểm soát thế trận, HAGL có pha lên bóng hiếm hoi bên cánh phải. Một quả tạt không quá nguy hiểm nhưng pha dứt điểm lập bập của cầu thủ khách đã đập trúng người Odilzhon Abdurakhmanov đổi hướng, khiến thủ môn đội nhà bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. Bàn phản lưới nhà lãng phí đã dội một gáo nước lạnh vào tinh thần của các cổ động viên có mặt trên khán đài.

Không để sự thất vọng kéo dài, đội bóng xứ Thanh nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những pha hãm thành dồn dập khiến hàng phòng ngự HAGL phải căng mình chống đỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 43. Từ một quả phạt góc chuẩn xác của đội trưởng Doãn Ngọc Tân, chính Abdurakhmanov đã thực hiện pha bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới thủ thành Trung Kiên. Bàn thắng này không chỉ là lời xin lỗi ngọt ngào của tiền vệ này mà còn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay trước khi hiệp một khép lại.

Hiệp hai bùng nổ nhưng thiếu duyên ghi bàn

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao khi cả hai đội đều muốn giành trọn 3 điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa vẫn là đội nắm quyền chủ động với những pha phối hợp đa dạng từ trung lộ ra hai biên. Phút 54, Văn Lợi có cơ hội bằng vàng để nâng tỷ số lên 2-1 nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Càng về cuối trận, sức ép từ đội chủ nhà càng trở nên khủng khiếp. HLV Mai Xuân Hợp liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự nhằm gia tăng hỏa lực. Phút 69, kịch bản bàn thắng tưởng chừng đã lặp lại khi Văn Thắng bật cao đánh đầu hiểm hóc. Dù thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cản phá, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Ngọc Mỹ trong khu vực 5m50. Tuy nhiên, trước khung thành đã bỏ trống, cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu.

HAGL trong hiệp hai chủ yếu chơi rình rập và chờ đợi cơ hội phản công. Sự chắc chắn của hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ môn Trung Kiên đã giúp đội khách đứng vững trước những đợt sóng tấn công liên hồi từ phía Thanh Hóa.

Thống kê trận đấu và cục diện BXH

Thông số Thanh Hóa HAGL Tỷ số chung cuộc 1 1 Cầu thủ ghi bàn Abdurakhmanov (43') Abdurakhmanov (16' - phản lưới) Vị trí hiện tại 9 11

Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng nỗ lực của cả hai đội, nhưng lại khiến cuộc đua trụ hạng của Thanh Hóa và HAGL vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, Thanh Hóa vẫn giữ vị trí thứ 9, trong khi HAGL xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2025/26. Cả hai sẽ cần thêm những điểm số quan trọng ở các vòng đấu cuối để chính thức trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Nhìn chung, đây là một trận đấu mang đậm dấu ấn cá nhân của Odilzhon Abdurakhmanov. Từ một sai lầm đáng tiếc, anh đã thể hiện bản lĩnh để trở thành người cứu rỗi đội bóng, giúp Thanh Hóa giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà.